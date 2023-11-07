Россия окончательно вышла из договора о сокращении вооружений в Европе: в НАТО ответили зеркально

Россия официально вышла из договора безопасности, который ограничивает ключевые категории обычных вооруженных сил. Страна-агрессор при этом обвинила США в подрыве безопасности после Холодной войны из-за расширения НАТО.

Об этом сообщил МИД страны. В заявлении говорится, что в полночь по московскому времени (в 23:00 по киевскому времени 6 ноября) Россия официально вышла из ДОВСЕ, и что договор теперь является "историей".

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"В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было прекращено нашей страной еще в 2007 году, окончательно пошел для нас в историю", - говорится в заявлении вражеского ведомства.

Там также добавили, что ДОВСЕ был заключен в конце холодной войны, "когда формирование новой архитектуры глобальной и европейской безопасности, основанной на сотрудничестве, казалось возможным, и соответствующие попытки были сделаны".

Россия также обвинила США в том, что расширение НАТО привело к тому, что страны Альянса "открыто обходят" групповые ограничения договора. И мол, принятие Финляндии в НАТО и заявка Швеции на вступление в Альянс означают, что договор мертв.

Зеркальный ответ НАТО

Союзники по НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Члены блока заявили о намерении тоже приостановить свое участие в нем. Заявление обнародовали на официальном сайте НАТО.

В НАТО обращают внимание, что Россия систематически подрывает евроатлантическую безопасность и международный порядок, продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями (включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, проверки).

Признавая роль Договора как краеугольного камня евроатлантического зодчества безопасности, ситуация, при которой государства-участники НАТО придерживаются договора, а Россия нет, была бы нестабильной. Поэтому страны-участники Договора намерены приостановить его действие на столько времени, сколько это будет необходимо,

– отмечается в заявлении.

Решение было поддержано всеми союзниками по НАТО. В то же время в НАТО продолжат консультации, оценят последствия ситуации и ее влияние на безопасность блока.

Что известно о Договоре