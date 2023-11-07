Про це повідомило МЗС країни. У заяві йдеться, що опівночі за московським часом (о 23:00 за київським часом 6 листопада) Росія офіційно вийшла з ДЗЗСЄ, і що договір тепер є "історією".
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"О 00:00 годині 7 листопада 2023 року завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще 2007 року, остаточно пішов для нас в історію", – ідеться у заяві ворожого відомства.
Там також додали, що ДЗЗСЄ був укладений наприкінці Холодної війни, "коли формування нової архітектури глобальної та європейської безпеки, заснованої на співробітництві, здавалося можливим, і відповідні спроби були зроблені".
Росія також звинуватила США в тому, що розширення НАТО призвело до того, що країни Альянсу "відкрито обходять" групові обмеження договору. І, мовляв, прийняття Фінляндії в НАТО та заявка Швеції на вступ до Альянсу означають, що договір мертвий.
Дзеркальна відповідь НАТО
Союзники по НАТО засудили рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Члени блоку заявили про намір теж призупинити свою участь у ньому. Заяву оприлюднили на офіційному сайті НАТО.
В НАТО звертають увагу, що Росія систематично підриває євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок, продовжує демонструвати нехтування контролем над озброєннями (включно з ключовими принципами взаємності, прозорості, перевірки).
Визнаючи роль Договору як наріжного каменю євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці НАТО дотримуються договору, а Росія ні, була б нестабільною. Тому країни-учасниці Договору мають намір призупинити його дію на стільки часу, скільки це буде необхідно,
– наголошується в заяві.
Рішення підтримали всі союзники по НАТО. Водночас у НАТО продовжать консультації, оцінять наслідки ситуації та її вплив на безпеку блоку.
Що відомо про Договір
- Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 1990 року в Парижі представники 16 країн НАТО і шести країн Організації Варшавського договору.
- Угода встановлювала обмеження розмірів звичайних збройних сил і визначала граничні чисельності звичайних озброєнь, розгорнутих сторонами у Європі.
- Документ оновили 1999 року, але його ратифікували лише чотири учасники: Москва, Київ, Астана й Мінськ.
- Зазначимо, що ще у 2007 році російський диктатор Владімір Путін підписав указ про припинення дії договору і пов'язаних із ним міжнародних документів доти, доки його не ратифікують країни НАТО.
- Альянс тоді заявив, що дії Москви не сприяють забезпеченню безпеки в Європі.