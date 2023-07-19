Все слезы и сопли России – манипуляция: выгодно ли для страны-агрессора зерновое соглашение

Россия заявила о выходе из зернового соглашения, срок действия которого истек 17 июля. Впрочем, оно выгодно для страны-агрессора, а все ее искусственные заявления – манипуляция.

Об этом 24 Каналу сказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Он отметил вопрос продовольствия и, в частности, санкций.

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России выгодное зерновое соглашение

Непосредственно для России, как для Украины и всего мира, выгодно зерновое соглашение, считает Горбачев. Более того – нет такой страны в мире, которая бы находилась под санкциями по поводу продовольствия. Даже Иран может заниматься как импортом, так и экспортом.

"Эти все сопли и слезы, которые Россия страстно выдает на своей территории – это все манипуляция. Она экспортировала в этом году больше зерна, чем в прошлом. У них рекорд по экспорту. А они жалуются на то, что у них что-то не работает, они не могут экспортировать. Украина потеряла, а Россия экспортирует зерно", – отметил президент Украинской зерновой ассоциации.

Николай Горбачев о выходе России из зернового соглашения: смотреть видео

Зерновое соглашение: последние новости

После заявления Кремля рассматриваются возможности работы зернового соглашения без участия России. В частности, есть несколько вариантов: при поддержке ООН и Турции.

В свою очередь рупор Кремля Дмитрий Песков отреагировал на это, заявив о "боевых действиях и определенных рисках". Мол, если что-то будет оформляться без России, то они должны учитываться.

Западные политики осуждают решение Кремля о выходе из зернового соглашения и призывают пересмотреть свою позицию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по поручению Владимира Зеленского проводит срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке. В ходе них будут обсуждаться следующие шаги после выхода России из зернового соглашения.

Отметим,было заключено в прошлом году во время полномасштабного вторжения, чтобы решить вопрос продовольственного кризиса. Россия несколько раз нарушала договоры безопасности. Также несколько раз действие соглашения продолжали. 17 июля истек очередной срок действия и Россия заявила о выходе из зернового соглашения пока "не будут выполнены договоренности".