Про це 24 Каналу сказав президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. Він наголосив на питанні продовольства та, зокрема, санкцій.
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Росії вигідна зернова угода
Безпосередньо для Росії, як для України та всього світу, зернова угода вигідна, вважає Горбачьов. Ба більше – немає такої країни у світі, яка б перебувала під санкціями з приводу продовольства. Навіть Іран може займатися як імпортом, так і експортом.
"Оці всі соплі та сльози, які Росія пристрасно видає на своїх теренах – це все маніпуляція. Вона експортувала у цьому році більше зерна, ніж в минулому. У них рекорд з експорту. А вони жаліються на те, що в них щось не працює, вони не можуть експортувати. Україна втратила, а Росія експортує зерно", – зазначив президент Української зернової асоціації.
Микола Горбачьов про вихід Росії із зернової угоди: дивитись відео
Зернова угода: останні новини
- Після заяви Кремля, розглядаються можливості роботи зернової угоди без участі Росії. Зокрема, є декілька варіантів: за підтримки ООН та Туреччини.
- Своєю чергою рупор Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на це, заявивши про "бойові дії та певні ризики". Мовляв, якщо щось оформлятиметься без Росії, то вони повинні враховуватися.
- Західні політики засуджують рішення Кремля про вихід із зернової угоди та закликають переглянути свою позицію.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за дорученням Володимира Зеленського проводить термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку. Під час них обговорюватимуть наступні кроки після виходу Росії з зернової ініціативи.