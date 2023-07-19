Про це 24 Каналу сказав президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. Він наголосив на питанні продовольства та, зокрема, санкцій.

Дивіться також Ердоган має важелі, щоб дотиснути бункерного діда, – Братчук про продовження "зернової угоди"

Росії вигідна зернова угода

Безпосередньо для Росії, як для України та всього світу, зернова угода вигідна, вважає Горбачьов. Ба більше – немає такої країни у світі, яка б перебувала під санкціями з приводу продовольства. Навіть Іран може займатися як імпортом, так і експортом.

"Оці всі соплі та сльози, які Росія пристрасно видає на своїх теренах – це все маніпуляція. Вона експортувала у цьому році більше зерна, ніж в минулому. У них рекорд з експорту. А вони жаліються на те, що в них щось не працює, вони не можуть експортувати. Україна втратила, а Росія експортує зерно", – зазначив президент Української зернової асоціації.

Микола Горбачьов про вихід Росії із зернової угоди: дивитись відео

Зазначимо, зернова угода була укладена торік під час повномасштабного вторгнення, щоб вирішити питання продовольчої кризи. Росія декілька разів порушувала безпекові домовленості. Також декілька разів дію угоди продовжували. 17 липня минув черговий термін її дії, і Росія заявила про вихід із зернової угоди допоки "не будуть виконані домовленості".

Зернова угода: останні новини