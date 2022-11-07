В море вышли корабли без "Калибров": в ВСУ объяснили, заканчиваются ли у России запасы

Несколько российских кораблей находятся в Черном море на боевом дежурстве, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр". К тому же стало меньше случаев использования именно этих ракет для обстрелов Украины.

Об этом 24 каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в последнее время оккупанты били по территории Украины преимущественно ракетами Х-101 и Х-555.

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Игнат отметил, что соответствующая статистика по "Калибрам" была с 10 октября. Очевидно, что сейчас этих ракет у оккупантов осталось мало. К примеру, в акватории Черного моря может стоять от 4 до 7 носителей, а выпускают почему-то только 10 ракет.

Если суммарный залп может составлять до 50 всех кораблей тех ракет, скажем условно, а они выпускают почему-то 10, а почему позже выпустили только 4, а вот позавчера выпустили 2 ракеты "Калибр",

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

То есть, по его словам, можно заключить, что производство не успевает пополнять и доставлять "Калибры". Ведь на изготовление этой ракеты уходит не один день. Это высокотехнологичное оружие, которое нужно сделать, проверить, протестировать, упаковать, доставить на корабль и зарядить.

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Россияне накапливают определенное количество этих ракет

Игнат отметил, что поэтому до 10 октября и не было столь крупных обстрелов именно крылатыми ракетами "Калибр". оккупанты стреляли ракетами Х-101 и Х-555, которые есть у них, вероятно, еще в наличии.

А "Калибр" – это ракеты, у которых тоже есть способность заканчиваться. Возможно, у них есть еще до них запчасти на складах, но производство за один день не делается,

– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он предполагает, что россияне накапливают определенное количество этих ракет, поэтому нужно быть готовым, что враг дальше продолжит бить по критической инфраструктуре Украины. В настоящее время отсутствие носителей "Калибров" оккупанты могут объяснить, например, обеспечением зернового коридора.

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