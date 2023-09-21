Россия вывела все свои корабли из крымских пунктов базирования, – ОК "Юг"

Россия боится атак Сил обороны, поэтому перебросила все свои десантные корабли с крымских пунктов базирования. Их переместили в российские пункты.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ситуация на суше Юга Украины и Черном море остается достаточно напряженной. Ведь оккупанты уже традиционно, не имея успехов на поле боя, усиливают террор мирного населения. Так, Россия ночью 21 сентября ударила по Херсону не менее 52 раз и продолжила атаки в течение дня, пишет 24 Канал.

Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию

Почему Россия вывела все свои корабли из крымских пунктов базирования

В Черном море корабельная группировка продолжает маневрировать в том же районе, который считает себя относительно безопасным сейчас, тяготея к восточному побережью Крыма в направлении Новороссийска. Кстати, большие десантные корабли перебазированы уже в те пункты базирования, которые сугубо российские, они уже не доверяют крымским пунктам базирования,

– заявила Наталья Гуменюк.

По ее словам, ракетоносителей в Черном море также не наблюдают на боевом дежурстве. По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины:

10 кораблей, катеров находятся на дежурстве в Черном море;

один – закрывает надводную обстановку в Азовском.

"Но иногда враг "выводит на прогулку", так сказать, тот самый "Циклон", который они ввели в состав флота, не проведя его нормальных испытаний ни ходовых, ни огневых", – заверила Гуменюк.

Она также добавила, что "Циклон" является ракетоносителем и может нести на себе до 8 ракеты типа "Калибр". Кроме того, в условиях, когда россияне уже наращивают ракетную опасность, не исключено, что враг привлечет морские ракетоносители.

Кратко о ситуации в Черном море