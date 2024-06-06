"Давно они моря не видели": Россия вывела большие десантные корабли и ракетоноситель
После длительной паузы российские военные вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении подводной лодки. Российские военные, вероятно, рассредоточивают свой флот
Обратите внимание, что после потери малого ракетного корабля "Циклон", россияне передислоцировали шесть единиц корабельного состава с оккупированного полуострова. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Что известно о кораблях, которые Россия вывела в море
Россия вывела в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя. Плетенчук отметил, что после потери малого ракетного корабля "Циклон" – последнего ракетоносителя, находившегося в Крыму, – россияне передислоцировали шесть единиц корабельного состава с оккупированного полуострова. Седьмая единица остается у берегов Крыма по неизвестным причинам и зашла в порт Феодосии.
Сегодня на внешний рейд Новороссийска они вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, – событие. Потому что давно они моря не видели,
– сообщил Плетенчук.
По словам представителя, они вышли в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет, а также надводным ракетоносителем, что может иметь до восьми ракет на борту.
Плетенчук добавил, что эти корабли могут выполнять межбазовый переход из-за недостатка места в Новороссийске для размещения всех военных кораблей Черноморского флота России, и российские военные, вероятно, рассредоточивают свой флот.
В частности, представитель выразил сомнение, что корабли направятся в направлении Крыма, но ситуация находится под постоянным наблюдением.
Украина активно уничтожает российские суда вблизи Крыма
- 6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины нанесло очередной удар по российскому флоту у берегов временно оккупированного Крыма. На этот раз был поражен рейдовый буксир проекта 498, известный как "Сатурн" или "Протей".
- Неделей ранее спецподразделение ГУР МО Украины, известное как Group 13, успешно обнаружило и поразил два скоростных транспортно-десантных катера типа КС-701 "Тунец" в Крыму.
- Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в результате атаки значительные повреждения получили два парома, которые использовались для железнодорожных и автомобильных перевозок российскими военными.