На фоне массированной атаки "Шахедами": Россия вывела в Черное море ракетоносители –мониторы
- Россия нанесла массированную атаку "Шахедами" по Украине ночью 24 мая, в частности взрывы раздавались в Одессе, Киеве и Киевской области.
- Этой же ночью Россия вывела в Черное море по меньшей мере два ракетоносителя из Новороссийска, которые могут нести крылатые ракеты "Калибр".
- Эта информация – предварительная и официально не подтверждена.
- По данным ВМС, по состоянию на 6 утра 23 мая вражеские корабли отсутствовали в Черном и Азовском морях.
Россия нанесла массированную атаку "Шахедами" по Украине ночью 24 мая. Пока еще атака продолжалась, после 3 ночи появилась информации, что в Черном море находятся ракетоносители.
Известно о по меньшей мере двух кораблях, которые могут нести ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые ресурсы.
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Ракетоносители в Черном море: что известно
Вышли они из порта в Новороссийске и могут нести крылатые ракеты "Калибр". Цель выхода в море – неизвестна.
Заметим, что эта информация является предварительной. Официального подтверждения от ВМС она не имеет.
Пока есть предупреждение. В случае пусков, или подготовки к ним, будет дана команда о приведении в боевую готовность,
– добавляют мониторы.
Поэтому реагируйте на тревоги и идите немедленно в укрытие в случае угрозы. Это может спасти вам жизнь.
По состоянию на 6 утра 23 мая, по данным ВМС, вражеские корабли отсутствовали как в Черном, так и Азовском морях.
Ночью 24 мая Россия массированно ударила "Шахедами" по Украине. Взрывы раздавались в Одессе, в Киеве и Киевской области. Также по столице был нанесен удар баллистикой. В результате известно по меньшей мере о 8 раненых. Кроме того, обломки упали на жилые дома и торговый центр, возникли пожары в разных районах Киева.