Может нести "Калибры": после паузы враг вывел в Черное море надводный ракетоноситель
Источник:Силы обороны юга Украины
Россияне после продолжительного затишья вывели в Черное море надводный ракетоноситель. Он может нести на своем борту до 8 ракет типа "Калибр".
Корабли типа "Буян-М" имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение. Однако они могут поражать цели на расстоянии до 1500 – 2500 км.
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Тревогу игнорировать не стоит
Силы обороны юга Украины сообщают, что после продолжительной паузы россияне вывели на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель. Речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М". Известно, что он может иметь на борту 8 ракет типа "Калибр".
В ВСУ отмечают, что в этой связи уровень ракетной угрозы оценивается как очень высокий. Там призывают в случае воздушной тревоги не медля переходить в укрытие.
Предупреждены – значит, вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно. Берегите себя так, как Силы обороны берегут Украину,
– подчеркнули военные.
Корабль типа "Буян-М" вышел на дежурство / Силы обороны юга Украины
Ситуация в Черном море
- Украинские военные 4 ноября ударили по судостроительному заводу "Залов" имени Бутомы во временно оккупированном городе Керчь. Стало известно о поражение корабля типа "Каракурт", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".
- Несмотря на такие потери, врага не стоит недооценивать – у него достаточно ракетоносителей, как надводных, так и подводных. Они готовы к применению – враг одновременно может атаковать Украину 56 ракетами типа "Калибр".
- Еще в конце октября сообщалось, что ни в одном из трех морей нет носителей крылатых ракет. ВМС ВСУ рассказывали, что причиной стало ухудшение погоды, а также окончание учебного года на флоте.