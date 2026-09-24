Россия выводит элитные подразделения из района Лимана: кого готовит взамен

Российское командование вынуждено перебрасывать силы между участками фронта и привлекать иностранных наемников для устранения брешей в обороне. В то же время оккупанты продолжают наступление на ключевые города Донецкой области.

О таких маневрах противника в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, захватчики используют тактику "Тришкиного кафтана", а разведка уже фиксирует вывод элитного беспилотного подразделения "Рубикон" с Лиманского направления.

Что известно о планах врага

Для перегруппировки своих сил Москва всерьез рассматривает вариант использования северокорейских военных. "Сейчас рассматривается вопрос о том, что корейцев, которых там, возможно, уже до 50 тысяч, задействовать на второстепенных участках, а российские войска взять и бросить на больное место", – подчеркнул генерал-лейтенант.

К слову. Полную версию интервью с генерал-лейтенантом Игорем Романенко читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Несмотря на проблемы с резервами, российская армия продолжает оказывать давление на Славянск и Краматорск, продвигаясь через Константиновку и Дружковку. На некоторых участках фронта оккупанты приблизились к украинским позициям менее чем на 15 километров, а отдельные передовые группы врага фиксировались даже на расстоянии до 8 километров.

Необходимость справедливой мобилизации

Чтобы эффективно сдерживать это давление и проводить деоккупацию, украинской армии критически не хватает ресурсов, прежде всего людских. "Поэтому нужно вернуться к реальной, справедливой, полной мобилизации и всестороннему обеспечению сил обороны", – отметил Романенко.

Напомним, ранее мы писали, что Россия также готовится к новой волне призыва. Как заявил Денис Прокопенко, противник может попытаться мобилизовать до 600 тысяч человек для полной оккупации Донецкой и Луганской областей.