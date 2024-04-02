Очень дорогая: россияне нагло вывозят редкую породу из Мариупольского района

Враг вывозит из временно оккупированного Мариупольского района каолин. Это редкая белая глина.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что такая порода очень редкая в мире. Ее используют прежде всего для изготовления фаянса и кафеля.

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"Она очень ценная. Ее повезли и повезли много. Тянут они и портом на Ростов-на-Дону, и тянут ее грузовыми автомобилями в Крым", – сказал Андрющенко.

Кроме того, захватчики пытаются украсть торговую марку одного из мариупольских предприятий, которое в мире было лидером по поставкам инертного газа. После этой компании в рейтинге были россияне.

Чтобы увеличить продажи, им нужна украинская торговая марка. Тоже такая необычная попытка мародерства через оккупацию,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

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Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе разбирают трамвайные пути и сдают металлолом. Российские предприятия его скупают. Также в городе выжигают медь из проводов.

"Все пилят. Просто взрыв какой-то. Это Мариуполь – конец 90-х. Что будет дальше? Это будут алюминиевые лестницы, кастрюли. Это все кралось и тоже сдавалось на металлолом, это будет впереди. Пока хватает того, что валяется по улицам", – добавил Петр Андрющенко.

Металлолом не под санкциями. К тому же в России на него очень большая потребность, ведь это основа для белой металлургии. А во временно оккупированном Мариуполе его много.

К слову, россияне не распиливают сейчас металлургический комбинат "Азовсталь". Все из-за того, что там очень большая заминированность, а ресурсов для разминирования врагу не хватает. В то же время оккупанты распиливают Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и машиностроительное предприятие "Азовмаш".

"Фактически над этим всем стоит Кадыров, они все это контролируют. Часть отдают Кадырову, часть денег – оставляют у себя", – рассказал советник мэра Мариуполя.

Несмотря на то, что россияне рассказывают, что они якобы скоро полностью восстановят движение трамваев, на Левобережье города нет значительной части трамвайного маршрута. Вырезают захватчики и порт.

И все обещают, что "когда дорежут до конца металлолом – что-то начнут промышленно строить". Все понимают, что строить уже нечего,

– подчеркнул Андрющенко.

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