Россия перебрасывает технику с самых отдаленных баз: с острова Сахалин вывезли более 40% бронетехники
С начала полномасштабной войны с базы на Сахалине вывезли более 250 единиц бронетехники. Известно, что она расположена на расстоянии 6 тысяч километров от Украины.
Для перевозки техники с острова использовали авиацию или флот. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Сколько техники было вывезено с острова Сахалин
Авторы статьи подтверждают свои наблюдения спутниковыми снимками. На них видно, что с момента начала полномасштабного вторжения с базы было вывезено более 250 единиц бронетехники.
Она расположена в Южно-Сахалинском и считается самой отдаленной от фронта, находясь на расстоянии 6 тысяч км от Украины. Для транспортировки техники с острова использовали авиацию или флот.
Россия вывозит технику с Сахалина / Фото росСМИ
На 2020 год на базе "Дачное" на открытом хранении находилось 593 единицы бронетехники. К маю 2024 года их количество уменьшилось до 342, что является 43% от общего количества.
До начала войны с Украиной на базе было девять ангаров, но к 2024 году осталось лишь пять, поскольку остальные были разрушены. Предполагается, что в них также хранилась техника, однако ее точное количество определить невозможно.
На базе могли находиться:
- танки Т-72б;
- БМП-2б;
- САУ 2С3 "Акация";
- минометы 2С12;
- РСЗО БМ-21;
- самоходные ПТРК "Конкурс";
- ЗРК "Стрела-10";
- ЗСУ "Шилка";
- зенитные пушки С-60.