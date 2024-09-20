Россия перебрасывает технику с самых отдаленных баз: с острова Сахалин вывезли более 40% бронетехники

С начала полномасштабной войны с базы на Сахалине вывезли более 250 единиц бронетехники. Известно, что она расположена на расстоянии 6 тысяч километров от Украины.

Для перевозки техники с острова использовали авиацию или флот. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Сколько техники было вывезено с острова Сахалин

Авторы статьи подтверждают свои наблюдения спутниковыми снимками. На них видно, что с момента начала полномасштабного вторжения с базы было вывезено более 250 единиц бронетехники.

Она расположена в Южно-Сахалинском и считается самой отдаленной от фронта, находясь на расстоянии 6 тысяч км от Украины. Для транспортировки техники с острова использовали авиацию или флот.

Россия вывозит технику с Сахалина / Фото росСМИ

На 2020 год на базе "Дачное" на открытом хранении находилось 593 единицы бронетехники. К маю 2024 года их количество уменьшилось до 342, что является 43% от общего количества.

До начала войны с Украиной на базе было девять ангаров, но к 2024 году осталось лишь пять, поскольку остальные были разрушены. Предполагается, что в них также хранилась техника, однако ее точное количество определить невозможно.

На базе могли находиться: