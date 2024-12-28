Авиакатастрофа в Казахстане: Грозев назвал доказательства причастности России

В Казахстане возле Актау 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer-190. Из-за авиакатастрофы погибло много людей.

Стало известно, что самолет был подбит российским ЗРК. Журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев рассказал 24 Каналу, что военные России восприняли пассажирский самолет за украинский дрон. Вероятно, это и стало причиной запуска ракеты.

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Какие доказательства причастности России

Христо Грозев отметил, что, по данным из открытых источников, дыра, которая возникла в самолете, очень похожа на последствия работы противовоздушной обороны.

Мы знаем, что в тот момент, когда пилоты сообщили об ударе по самолету, именно тогда были зафиксированы запуски противовоздушных ракет (в России – 24 Канал). Все указывает на то, что российское ПВО сбило этот самолет из-за того, что считали его украинским дроном,

– сказал он.

Это, по словам журналиста-расследователя, показывает максимальную некомпетентность российских военных.

Чего ожидать от следствия

Самолет Embraer-190 упал в Казахстане. У России довольно неоднозначные отношения с этой страной.

Не стоит ожидать очень лояльного отношения правительства в Казахстане в отношении России. Возможно, следствие будет проходить прозрачно. Конечно, будет давление, россияне будут пытаться подкупить, но, я думаю, что этого не получится сделать,

– предположил Христо Грозев.

Россия, вероятно, до конца будет отрицать свою причастность к сбиванию пассажирского самолета. Однако, по мнению журналиста, возможен и другой сценарий, если в Казахстане не согласятся на сотрудничество с россиянами, то Кремлю придется признать свою вину, чтобы вроде бы показать "честность".

Стоит заметить, что пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился возле Актау, вероятно, из-за поражения российской ракетой ПВО, о чем заявили представители украинской разведки и азербайджанского правительства. Депутат Расим Мусабеков призвал Россию попросить извинения, отметив, что факты сбития подтверждены. В Кремле же комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на необходимость дождаться результатов официального расследования.