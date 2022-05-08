Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой, – обращение Зеленского

Президент Зеленский в День памяти и примирения обратился к украинскому народу. Он отметил, что Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Однако Украина и мир это напомнят Москве.

Глава государства отметил, что сегодня очень важный день для украинских защитников и защитниц, а также для всего украинского народа. Владимир Зеленский рассказал, что провел важные переговоры в Киеве – с премьер-министром Джастином Трюдо.

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Визит Трюдо был мощным жестом поддержки

Я благодарен Джастину за визит в наше государство именно в этот день. Это мощный жест поддержки и веры. Мы договорились об усилении экономического и оборонного сотрудничества. У нас есть очень важное решение Канады отменить все барьеры в торговле сроком на 1 год,

– рассказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что у Канады большой потенциал в противоминной работе, на который рассчитывает Украина. Ведь российские оккупанты оставили за собой тысячи мин, растяжек и снарядов.

Зеленский наградил украинских саперов в частности – пса Патрона

В присутствии Джастина Трюдо Зеленский наградил украинских саперов. В частности, свою награду получил пес Патрон.

Пес, который помогает очищению нашей земли от следов оккупантов. И который помогает также учить детей противоминной безопасности. Из-за русских захватчиков это теперь одна из наиболее актуальных задач – научить детей узнавать взрывоопасные предметы и избегать их,

– объяснил глава государства.

Украина впервые приняла участие во встрече лидеров государств G7

Именно 8 мая Украина впервые стала участником встречи лидеров "Большой семерки". Президент Зеленский очертил лидерам G7 свое видение того, что должно быть сделано для Украины – в частности, для ее свободы и обеспечения безопасности.

Призвал усилить санкционное давление на Россию и создать такие условия для Украины, чтобы война как можно скорее закончилась освобождением нашей земли и наших людей. В частности, это касается эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты,

– объяснил президент.

"Группа семи" согласовала совместное заявление по поводу войны, созданных Россией глобальных угроз. Для всего мира понятно, что Россия – проигрывает, потому что зло всегда проигрывает.

О чем еще рассказал Зеленский в обращении:

Президент поблагодарил первую леди США Джилл Байден за визит в Украину, в Ужгород. Из соображений безопасности об этом визите не сообщали раньше времени.

Зеленский рассказал о своих переговорах с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Загреб принципиально и мощно поддерживает наше государство в борьбе за независимость.

Также президент принял в Киеве президента норвежского Стортинга и разговаривал с президентом немецкого Бундестага.

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В заключение глава государства выразил уверенность, что Украина – полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это сильный контраст с Россией, которая накануне 8 и 9 мая уничтожала украинцев своими ракетными ударами.

Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но – Украина и весь свободный мир напомнят,

– заметил президент.

Он поблагодарил еще раз защитников и защитниц, которые держат украинскую оборону.

О чем заявили лидеры "Большой семерки" после встречи с Зеленским:

Войну России в Украине в G7 назвали захватнической, а поступки Владимира Путина порочащими Россию.

Мировое сообщество приложит все усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности.

В первую очередь "Группа семи" будет работать над ужесточением санкций. Сконцентрируются на нефтяном эмбарго.

Будут приняты ограничения на трансляцию российских пропагандистских каналов.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: