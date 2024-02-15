В стране-агрессоре уже начались протесты, растут цены и продолжаются дискуссии относительно будущего президента США. Подробнее 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.
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Будущая мобилизация
В Кремле чувствуют, что мобилизация после выборов Владимира Путина не взлетит, потому что происходит настоящий антивоенный протест среди сторонников российского президента, которые хотят вернуть своих мужчин домой.
Митинги начались так поздно, потому что мобилизация только через 2 года коснулась семей, которым не безразлично на своих мужей. Сначала на войну отправляли маргиналов, бедняков и зеков. Хотя кому-то их и было жаль, но никто не имел понимания, как эту жалость сказать вслух.
Сейчас на фронт отправляют мужчин из крупных городов, где есть нормальные жены, которые хотят не 12 миллионов рублей за трупа, а чтобы отец был жив и воспитывал своих детей.
У них есть ощущение, что после марта они не смогут набрать мобилизованных,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Экономический фактор
Редактор The Insider отметил, что в России прекрасно работают санкции. А кто утверждает иначе – надеется, что их просто отменят. В стране-агрессоре все хуже продается нефть и все больше растут цены.
Также временно перестал работать российский НПЗ "Лукойл" в Волгограде, по которому нанесли удары дроны СБУ.
От поставок этого завода зависит большое количество топлива для легковых автомобилей, а заменить его нечем.
Чтобы его отремонтировать, нужно привезти немецкую установку. Это означает, что на весь мир нужно показать "немцы санкции нарушают", а другой вариант не подходит,
– отметил Тимур Олевский.
Неопределенность относительно Трампа
Россияне думают, что с президентством Дональда Трампа, он заберет деньги в НАТО и отдаст Украину России. Вполне реально, что команда политика не хочет победы Путина, они стремятся к победе Трампа.
В то же время для экс-президента США победа не в том, чтобы кремлевский глава захватил Украину, а в том, чтобы республиканцы и он оставались у власти в Америке ближайшие 8 лет.
Эти заявления о "переговорах" звучат, потому что они надеются, что Трамп их прикроет. А пока будет хаос они смогут снова к чему-то подготовиться. Фактор Трампа гораздо сложнее, чем обсуждение на уровне пропаганды,
– резюмировал Олевский.
Проблемы россиян из-за войны в Украине
- В России в первом чтении приняли законопроект, который позволит отбирать имущество за "фейки" о российской армии. Фактически, этим законом конфисковывать имущество хотят у тех, кто на самом деле будет рассказывать правду о войне и преступлениях России.
- Представитель Путина Дмитрий Песков отреагировал на атаку по судну "Цезарь Куников". Он заявил, что не будет комментировать потопление очередного судна, будто комментарии – прерогатива минобороны.
- Утром 14 февраля у берегов Крыма в Черном море подбили военно-десантный корабль "Цезарь Куников". Российские пропагандисты начали писать, что "весь экипаж корабля жив", что фактически означает, что со своей стороны они подтверждают, что он таки затонул.