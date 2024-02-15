В стране-агрессоре уже начались протесты, растут цены и продолжаются дискуссии относительно будущего президента США. Подробнее 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Будущая мобилизация

В Кремле чувствуют, что мобилизация после выборов Владимира Путина не взлетит, потому что происходит настоящий антивоенный протест среди сторонников российского президента, которые хотят вернуть своих мужчин домой.

Митинги начались так поздно, потому что мобилизация только через 2 года коснулась семей, которым не безразлично на своих мужей. Сначала на войну отправляли маргиналов, бедняков и зеков. Хотя кому-то их и было жаль, но никто не имел понимания, как эту жалость сказать вслух.

После осенней мобилизации в России возникло движение женщин, которые выступают против отправки их мужей на войну в Украину. Сначала жены не критиковали Путина и его позицию, однако после игнорирования они не боятся выражать несогласие с Кремлем и в радикальной форме требуют демобилизации.

Сейчас на фронт отправляют мужчин из крупных городов, где есть нормальные жены, которые хотят не 12 миллионов рублей за трупа, а чтобы отец был жив и воспитывал своих детей.

У них есть ощущение, что после марта они не смогут набрать мобилизованных,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Экономический фактор

Редактор The Insider отметил, что в России прекрасно работают санкции. А кто утверждает иначе – надеется, что их просто отменят. В стране-агрессоре все хуже продается нефть и все больше растут цены.

Также временно перестал работать российский НПЗ "Лукойл" в Волгограде, по которому нанесли удары дроны СБУ.

Нефтеперерабатывающий завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также топливо для кораблей. Удалось повредить ценное оборудование – помповую станцию.

От поставок этого завода зависит большое количество топлива для легковых автомобилей, а заменить его нечем.

Чтобы его отремонтировать, нужно привезти немецкую установку. Это означает, что на весь мир нужно показать "немцы санкции нарушают", а другой вариант не подходит,

– отметил Тимур Олевский.

Неопределенность относительно Трампа

Россияне думают, что с президентством Дональда Трампа, он заберет деньги в НАТО и отдаст Украину России. Вполне реально, что команда политика не хочет победы Путина, они стремятся к победе Трампа.

В то же время для экс-президента США победа не в том, чтобы кремлевский глава захватил Украину, а в том, чтобы республиканцы и он оставались у власти в Америке ближайшие 8 лет.

Именно поэтому Дональд Трамп заявлял, что сможет "очень быстро" закончить войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

Эти заявления о "переговорах" звучат, потому что они надеются, что Трамп их прикроет. А пока будет хаос они смогут снова к чему-то подготовиться. Фактор Трампа гораздо сложнее, чем обсуждение на уровне пропаганды,

– резюмировал Олевский.

Проблемы россиян из-за войны в Украине