У країні-агресорці вже почалися протести, зростають ціни й тривають дискусії щодо майбутнього президента США. Детальніше 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.
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Майбутня мобілізація
У Кремлі відчувають, що мобілізація після виборів Владіміра Путіна не злетить, тому що відбувається справжній антивоєнний протест серед прихильників російського президента, які хочуть повернути своїх чоловіків додому.
Мітинги почалися так пізно, бо мобілізація лише через 2 роки торкнулася сімей, яким не байдуже на своїх чоловіків. Спочатку на війну відправляли маргіналів, бідняків та зеків. Хоч комусь їх і було шкода, але ніхто не мав розуміння, як цю жалість промовити вголос.
Зараз на фронт відправляють чоловіків з великих міст, де є нормальні дружини, які хочуть не 12 мільйонів рублів за трупа, а щоб батько був живий та виховував своїх дітей.
У них є відчуття, що після березня вони не зможуть набрати мобілізованих,
– сказав російський опозиційний журналіст.
Економічний фактор
Редактор The Insider наголосив, що у Росії прекрасно працюють санкції. А хто стверджує інакше – сподівається, що їх просто скасують. У країні-агресорці дедалі гірше продається нафта та дедалі більше зростають ціни.
Також тимчасово перестав працювати російський НПЗ "Лукойл" у Волгограді, по якому завдали ударів дрони СБУ.
Від постачань цього заводу залежить велика кількість палива для легкових автомобілів, а замінити його нічим.
Щоб його відремонтувати, потрібно привезти німецьку установку. Це означає, що на весь світ потрібно показати "німці санкції порушують", а інший варіант не підходить,
– наголосив Тимур Олевський.
Невизначеність щодо Трампа
Росіяни думають, що з президентством Дональда Трампа, він забере гроші в НАТО та віддасть Україну Росії. Цілком реально, що команда політика не хоче перемоги Путіна, вони прагнуть перемоги Трампа.
Водночас для експрезидента США перемога не в тому, аби кремлівський очільник захопив Україну, а в тому, щоб республіканці та він залишалися при владі в Америці найближчих 8 років.
Ці заяви про "перемовини" лунають, бо вони сподіваються, що Трамп їх прикриє. А поки буде хаос вони зможуть знову до чогось підготуватися. Фактор Трампа набагато складніший, ніж обговорення на рівні пропаганди,
– резюмував Олевський.
Проблеми росіян через війну в Україні
- В Росії в першому читанні ухвалили законопроєкт, який дозволить відбирати майно за "фейки" про російську армію. Фактично, цим законом конфісковувати майно хочуть в тих, хто насправді розповідатиме правду про війну і злочини Росії.
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков відреагував на атаку по судну "Цезар Куніков". Він заявив, що не буде коментувати потоплення чергового судна, буцім коментарі – прерогатива міноборони.
- Вранці 14 лютого біля берегів Криму в Чорному морі підбили військово-десантний корабель "Цезар Куніков". Російські пропагандисти почали писати, що "весь екіпаж корабля живий", що фактично означає, що зі свого боку вони підтверджують, що він таки затонув.