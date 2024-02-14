Конфіскації підлягатиме майно, яке було отримане "злочинним шляхом" або використовується для фінансування незаконних дій. Про це розповідають пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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За що можуть конфіскувати майно
Раніше голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін повідомляв, що депутати пропонують конфіскувати власність осіб, які були засуджені за вісьмома статтями Кримінального кодексу Росії:
- розповсюдження завідомо неправдивої інформації про використання ЗС Росії;
- публічні заклики до скоєння екстремістської діяльності;
- публічні заклики до здійснення дій, проти порушення цілісності Росії;
- публічні дії, націлені на дискредитацію використання ВС Росії;
- публічні заклики до скоєння діяльності, націленої проти безпеки держави;
- заклики до введення санкцій проти Росії та її громадян;
- сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій у як Росії не бере участі, або іноземних органів;
- реабілітація нацизму;
Фактично, цим законом конфісковувати майно хочуть в тих, хто насправді розповідатиме правду про війну і злочини Росії.
Зауважимо, що рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні Сили Росії однозначно не має нічого спільного з конфіскацією в радянських законах.
Саме тому тепер російська влада зможе конфісковувати "гроші, цінності та інше майно", якщо вони використовувалися або призначалися для "діяльності, спрямованої проти безпеки Росії".
Закон про "фейки": що відомо
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, що цей закон є "спробою злобної помсти" тим, хто виїхав з Росії та налагодив нормальне життя за кордоном.
- В'ячеслав Володін, голова російської Держдуми, нахабно назвав рішення щодо конфіскації майна у тих, хто говорить правду про війну Росії в Україні, "законом проти негідників".
- Російська опозиціонерка Ольга Курносова зазначає, що конфіскація майна загрожує не тільки тим, хто засуджений по статті про фейки, а й дезертирам та їх родичам. На її думку, це є спробою залякати всіх в російській армії, щоб ніхто з її лав не втікав, інакше російська влада все забере.