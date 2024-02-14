Конфискации будет подлежать имущество, которое было получено “преступным путем” или используется для финансирования незаконных действий. Об этом рассказывают пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал.
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За что могут конфисковать имущество
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщал, что депутаты предлагают конфисковать собственность лиц, которые были осуждены по восьми статьям Уголовного кодекса России:
- распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России;
- публичные призывы к совершению экстремистской деятельности;
- публичные призывы к совершению действий, против нарушения целостности России;
- публичные действия, нацеленные на дискредитацию использования ВС России;
- публичные призывы к совершению деятельности, нацеленной против безопасности государства;
- призывы к введению санкций против России и ее граждан;
- содействие в исполнении решений международных организаций в качестве России не участвует, или иностранных органов;
- реабилитация нацизма;
Фактически, этим законом конфисковывать имущество хотят у тех, кто на самом деле будет рассказывать правду о войне и преступлениях России.
Заметим, что рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных Силах России однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах.
Именно поэтому теперь российские власти смогут конфисковывать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности России".
Закон о "фейках": что известно
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко подметил, что этот закон является "попыткой злобной мести" тем, кто выехал из России и наладил нормальную жизнь за рубежом.
- Вячеслав Володин, председатель российской Госдумы, нагло назвал решение о конфискации имущества у тех, кто говорит правду о войне России в Украине, "законом против негодяев".
- Российская оппозиционерка Ольга Курносова отмечает, что конфискация имущества грозит не только тем, кто осужден по статье о фейках, но и дезертирам и их родственникам. По ее мнению, это является попыткой запугать всех в российской армии, чтобы никто из ее рядов не бежал, иначе российские власти все заберут.