В России снова начали раскачивать тему "переговоров" с Украиной. Кремль посылает сигнал, что якобы готов "договариваться", оставив за собой уже захваченные территории Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Россия начала наступательные действия на Харьковщине, чтобы усилить собственные "переговорные" позиции.

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Россия хочет "торговаться" за счет Харьковской области

Коваленко предположил, что Москва, вероятно, планирует предложить дать покой пограничникам Харьковской области в качестве "уступки".

Россия прогнозируемо начинает качать тему "переговоров". Заявление Путина, что они возможны без вывода российских войск – это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины, а также сигналить, мол, если не захотите – пойду в других областях,

– сказал Коваленко.

Он отметил – важно понимать, насколько угрозы и манипуляции Путина наполнены реальным содержанием. Коваленко убежден, что намеки Москвы на готовность оккупировать Сумы и Харьков – это блеф. Ведь у России не хватит сил и средств для захвата этих областных центров.

Правда в том, что у россиян не хватает людей и техники. Наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, оно невозможно, только действия в приграничных районах областей. И главная надежда россиян, что, растянув наши силы, они пройдут вперед на Востоке. Ключевая наша задача – выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры России нужны только для паузы и накопления сил,

– заявил Коваленко.

"Буферной зоны" на Харьковщине не будет