Россия заявила, что готова обойтись без транзита газа через Украину

В России заявили, что готовы обойтись без транзита газа в Европу через территорию Украины. Однако пока об этом речь не идет.

Соответствующее заявление о транзите газа сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

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Россия об отказе от транзита газа по Украине

Глава департамента отметил, что Москва готова обойтись без транзита газа через территорию Украины, если "Киев не захочет этого транзита".

Мы сможем выполнять все обязательства по поставкам газа (в Европу – 24 канал), но это не означает, что мы отказываемся от транзита через Украину,

– добавил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа. Его действие завершается в 2024 году.

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