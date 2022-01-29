Часть войск России возвращается в места дислокации: говорят, что "учения закончились"

В России заявили, что якобы "военные учения" закончились. Поэтому государство-агрессор отводит часть своих сил. Пока неизвестно, какое количество войск остается.

Утверждают, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их возвращают в места базирования.

Ранее Возле границ Украины начались российские военные учения

Оккупанты заявили, что все "задачи выполнили"

Командующий войсками округа Александр Журавлев говорит, что все задачи выполнили. Дальше будут продолжать плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах.

Подразделения отправляют в пункты постоянной дислокации. В частности, и авиацию.

После возвращения войск оккупанты собираются пополнить необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных во время учений.

Что известно о российских учениях

Россия в январе начала проводить военные учения со стрельбами в Западном и Южном военных округах. В них входят регионы, которые граничат с Украиной. Речь идет о Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Россияне говорят, что во время учений в Ивановской области "Искандерами" уничтожали полевой аэродром противника. В общем государство-агрессор привлекло около 3 тысяч военных, 300 единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Заметим, параллельно Россия перебрасывает войска в Беларусь. Москва и Минск также планируют совместные учения в феврале.

Угроза нападения России

Из-за стягивания российских войск разведка не исключала вероятное нападение России. Предполагали, что агрессор может напасть в феврале.

Украинская власть призывает не паниковать, поскольку это плохо влияет на экономику. В НАТО не верят, что Москва может напасть.

В России реагируют неоднозначно. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность нового вторжения в Украину. Он сказал, "если это зависит от России, то войны не будет". Однако он добавил, что "наступать грубо на их интересы" они не позволят.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.