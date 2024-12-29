Россия заявила, что украинский летчик сдался в плен на Курщине: Воздушные силы ответили

Россияне в своих медиа распространяют информацию о том, что якобы в Курской области сдался в плен украинский летчик. Однако это является частью дезинформационной компании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что Силы обороны говорят о "взятии в плен" пилота ВСУ

Воздушные силы отметили, что, к сожалению, случаи плена военнослужащих, ранее служивших в Воздушных силах, случаются.

Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны,

– указывают оборонцы.

В Силах обороны отмечают, что сообщения и видео допросов украинских военных, попавших в плен, являются частью информационной войны агрессора. Таким образом оккупанты пытаются деморализовать украинских военных и гражданское население. Это нужно, чтобы влиять на общественное мнение как внутри Украины, так и за ее пределами.

Ранее Воздушные силы отмечали, что через подобные допросы враг хочет распространить полезные ему нарративы и создать иллюзию "недоверия" к военно-политическому руководству государства, ВСУ или "сдачи" территорий. Это также используется для оправдания агрессии со стороны врага. По словам Сил обороны, враг в таких видео использует вырванные из контекста фразы, а украинские защитники могут давать показания под психологическим или физическим давлением.