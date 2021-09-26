Россия заявила о перехвате бомбардировщика США над Тихим океаном

Сразу 3 российских истребителя вылетали навстречу американскому стратегическому бомбардировщику над Тихим океаном. Самолеты подняли якобы с целью классификации и сопровождения иностранного воздушного судна.

Об этом сообщили в национальном центре управления обороной России. Для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Тихим океаном вылетали 3 российских истребителя Су-35.

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Согласно информации учреждения, нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допустили.

Что известно об инциденте в небе

По данным военных России, в воскресенье, 26 сентября, с помощью радиолокационных средств над акваторией Тихого океана обнаружили цель, которая приближалась к российской границе. Для классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух в небо подняли 3 истребители Су-35С. Они принадлежат силам Восточного военного округа России.

После этого американский бомбардировщик В-52Н отлетел от границы воздушного пространства России. Российские истребители вернулись на места базирования.

Нарушение границ в воздухе и Россия: главное

Российские военные самолеты регулярно нарушают воздушное пространство разных стран.

Чаще всего от этого страдает Эстония. Например, такое произошло 5 мая. Всего через 2 дней, 7 мая, россияне повторили аналогичное нарушение.

В последний раз российские воздушные суда нарушали воздушное пространство страны 22 сентября. Посла вызвали на разговор.

11 июня российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство Дании.

Также в марте 2021 года российский вертолет летал над Сумской областью.

Российские военные заявили, что полет истребителей Су-35 якобы выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".