Генштаб опроверг заявления о 14 "атаках" Украины по российской энергетической инфраструктуре

Министерство обороны России распространяет информацию о "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по энергетическим объектам, однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает 24 Канал. Там отметили, что все удары, направлены по России, происходит только по военным целям, и вышеупомянутые заявления являются ложью.

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Что происходит на самом деле

Согласно обнародованной информации, появились новые дезинформационные обвинения с российской стороны в якобы 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля, однако это фейк.

В Генштабе объяснили, что соответствующие сообщения со стороны России являются попыткой сместить мировое внимание со своих преступлений против Украины. Отмечают, что на самом деле ВСУ осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии.

Зато именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и осуществляя безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел,

– говорится в сообщении.

Напоминают, что в пятницу, 4 апреля, россияне совершили очередное военное преступление, нанеся баллистического удара по Кривому Рогу, враг использовал ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, что свидетельствует о попытке максимального поражения площади.

Кроме того, за прошедшие сутки российская армия атаковала Украину 92 ударными беспилотниками типа "Шахед", сбросила 171 управляемую авиационную бомбу, а также 6353 раза применяла артиллерию. Вследствие этого зафиксировали ряд повреждений в сразу нескольких областях.

Тогда, согласно обнародованной информации, пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областей Украины.

"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей. Рассчитываем, что мир не будет воспринимать российской лжи и осудит очередные жестокие российские преступления войны", – добавили в Генштабе.