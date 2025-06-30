"Думали, это свои": ложь Кремля об уничтожении военной авиации Украины была ловушкой для россиян

В начале полномасштабного вторжения российская пропаганда заявила, что якобы была уничтожена вся военная авиация Украины. Для ВСУ это стало огромным преимуществом.

Дело в том, что в большинстве случаев оккупанты не понимали, чьи вертолеты летят, что давало возможность наносить удары по ним. Об этом 24 Каналу рассказал летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж.

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"Это для нас действительно было большим плюсом, потому что в большинстве случаев россияне не понимали, чьи это вертолеты летят. Они больше всего думали, что это свои. Это позволяло нам наносить авиационные удары именно по этим колоннам", – вспомнил он.

Позже россияне начали понимать, что авиация в Украине есть и выполняет боевые задачи. То есть у украинских пилотов есть обеспечение. Захватчики также начали применять стрелковое оружие и подтягивать ПВО. После этого стало достаточно сложно выполнять задачи.

Летчик отметил, что когда 8 марта 2022 года россияне сбили три из четырех их вертолетов, это стало отправной точкой, чтобы они могли менять свою тактику.

Напомним, Алексей Чиж поделился, как попал в плен. 8 марта он вместе с собратьями выполняли полет в составе четырех вертолетов, он был на ведущем – первом. Украинским пилотам нужно было уничтожить скопление вражеской техники в районе населенного пункта Старая Басань (Черниговская область).

Летчики успешно выполнили задание и на обратном пути враг сбил их вертолеты: три из четырех. Из шести военных выжили Алексей и его побратим Иван Пепеляшко.