Річ у тім, що у більшості випадків окупанти не розуміли, чиї вертольоти летять, що давало можливість завдавати ударів по них. Про це 24 Каналу розповів льотчик армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чиж.

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"Це для нас дійсно було великим плюсом, тому що у більшості випадків росіяни не розуміли, чиї це вертольоти летять. Вони найбільше думали, що це свої. Це дозволяло нам завдавати авіаційних ударів саме по цих колонах", – пригадав він.

Пізніше росіяни почали розуміти, що авіація в Україні є та виконує бойові завдання. Тобто в українських пілотів є забезпечення. Загарбники також почали застосовувати стрілецьку зброю та підтягувати ППО. Після цього стало досить складно виконувати завдання.

Льотчик зазначив, що коли 8 березня 2022 року росіяни збили три з чотирьох їхніх вертольотів, це стало відправною точкою, щоб вони могли змінювати свою тактику.

Нагадаємо, Олексій Чиж поділився, як потрапив у полон. 8 березня він разом з побратимами виконували політ у складі чотирьох вертольотів, він був на провідному – першому. Українським пілотам потрібно було знищити скупчення ворожої техніки в районі населеного пункту Стара Басань (Чернігівська область).

Льотчики успішно виконали завдання і на зворотному шляху ворог збив їхні вертольоти: три з чотирьох. З шести військових вижили Олексій та його побратим Іван Пепеляшко.