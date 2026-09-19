Россия ограничила работу 4 аэропортов возле ключевых газовых проектов из-за угрозы украинских дронов

В российском Ямало-Ненецком автономном округе из-за угрозы со стороны украинских беспилотников ввели ограничения на полеты. В результате были приостановлены работы сразу четырех аэропортов, обслуживающих ключевые газовые проекты страны-агрессора.

Как отмечает профильный портал "Милитарный", под удар попали аэропорты Нового Уренгоя, Надыма, Сабетты и "Утреннего". Часть этих объектов непосредственно обслуживает ключевые российские газовые проекты.

Что известно о ситуации?

Приостановка авиасообщения в этом регионе создает серьезные логистические проблемы для российской добывающей промышленности.

Именно здесь расположены стратегические газоперерабатывающие заводы, которые обеспечивают значительную долю доходов страны-агрессора.

Напомним, ранее мы писали, что украинские беспилотники уже добирались до этих отдаленных территорий. В частности, дроны успешно преодолели более 3 300 километров и провели атаку на предприятие в Новом Уренгое.

Масштабный коллапс авиации России

Регулярные визиты украинских дронов вызвали настоящий кризис в российской гражданской авиации. Только в течение августа вражеские аэропорты временно приостанавливали работу почти тысячу раз, что стало худшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, из-за прицельных ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России возник острый дефицит авиатоплива. Как уже сообщалось на нашем сайте, сразу 26 российских аэропортов ввели жесткие лимиты на заправку самолетов, которые будут действовать как минимум до конца года.