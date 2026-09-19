Як зазначає профільний портал Мілітарний, під удар потрапили аеропорти Нового Уренгоя, Надима, Сабетти та "Утреннего". Частина з цих об'єктів безпосередньо обслуговує ключові російські газові проєкти.

Що відомо про ситуацію?

Зупинка авіасполучення у цьому регіоні створює серйозні логістичні проблеми для російської видобувної промисловості.

Саме тут розташовані стратегічні газопереробні заводи, які забезпечують значну частку доходів країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські безпілотники вже діставалися цих віддалених територій. Зокрема, дрони успішно подолали понад 3300 кілометрів та атакували підприємство у Новому Уренгої.

Масштабний колапс авіації Росії

Регулярні візити українських дронів спричинили справжню кризу в російській цивільній авіації. Лише протягом серпня ворожі летовища тимчасово припиняли роботу майже тисячу разів, що стало найгіршим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, через прицільні удари по нафтопереробних заводах у Росії виник гострий дефіцит авіапального. Як вже повідомлялося на нашому сайті, одразу 26 російських аеропортів запровадили жорсткі ліміти на заправку літаків, які діятимуть щонайменше до кінця року.