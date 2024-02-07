Сколько Россия платит Ирану за "Шахеды" для ударов по Украине: анализ ISW

Кремль платит Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт иранских беспилотников типа "Шахед" для атак по Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на отчет хакеров Prana Network, которые утверждают, что взломали серверы подставной компании Корпуса стражей исламской революции Sahara Thunder, которая способствует незаконной продаже оружия из Ирана в Россию.

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Документы свидетельствуют о том, что Россия платит 193 000 долларов за беспилотник "Шахед"-136 партиями по 6000 беспилотников, что в целом составит около 1,1 миллиарда долларов за все 6000 беспилотников "Шахед"-136,

– говорится в отчете ISW.

Какие модернизации дронов

Уточняют, что Россия платит 1,4 миллиона долларов за единицу одного типа беспилотника "Шахед"-238 и планирует закупать 677 таких модернизированных беспилотников в год, что в сумме составит около 947 миллионов долларов.

Другой тип дрона – "Шахед"-238 стоит около 900 000 долларов, и Россия, как сообщается, планирует купить 2310 единиц в год чуть менее чем за 2,1 миллиарда долларов.

В секретных документах утверждалось, что ударные беспилотники "Шахед"-107 стоят 460 тысяч долларов каждый и что Россия планирует приобрести 2310, что на общую сумму составит около 1,5 миллиарда долларов.

В Институте также сообщили о размышлениях российских военкоров относительно того, почему же такая высокая цена. Отмечают, что Иран оценил их стоимость учитывая риски, которые берет на себя страна, продавая эти беспилотники России.

При этом отмечают, что Россия планирует локализовать производство шахедов в России, что со временем уменьшит расходы на приобретение.

Что говорят в ISW

Сейчас аналитики отметили, что не могут подтвердить подлинность утечки документов, и заявление милблогера о том, что в документах говорится об Иране как о "дружественной стране", а беспилотники "Шахеды" в коде называются "лодками", вполне согласуется с ранее замеченными формулировками относительно Ирана и производства иранских беспилотников в России.

В ISW добавили, что российские войска регулярно используют беспилотные летательные аппараты "Шахед", которые служат и как боеприпасы, и как приманки для отвлечения украинской противовоздушной обороны, а значительные расходы на такие системы заслуживают внимания.