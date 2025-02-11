Россия запустила 19 ракет и более 120 дронов: как отработала ПВО

Россия в ночь на 11 февраля запустила по Украине 124 ударных дрона и 19 ракет. Силы ПВО сбили 57 БпЛА.

64 беспилотника враг локально потерял, не нанеся никакого вреда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработали силы ПВО 11 февраля

В ночь на 11 февраля 2025 года Россия нанесла комбинированный удар ракетами различных типов базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине. В целом применены до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Информация об их типах и результатах боевой работы уточняется.

Этой ночью по Украине запущено 124 БпЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов. Они летели с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 57 "Шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская область.



Инфографика Воздушных Сил ВСУ