Россия массированно атаковала Украину дронами, есть попадания в разных городах: хронология 677 дня войны

Россия продолжает наносить удары по территории Украины. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отбивают атаки с воздуха.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 677 дней. о главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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