Россия массированно атаковала Украину дронами, есть попадания в разных городах: хронология 677 дня войны

1 января 2024, 08:54
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Россия продолжает наносить удары по территории Украины. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отбивают атаки с воздуха.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 677 дней. о главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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08:39, 01 января

Жуткие кадры с мест ударов по Львову.

Оба здания, оказавшихся под прицелом, врага принадлежат к объектам национальной памяти. В частности, говорится об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще.


Здание уничтожено полностью / Фото ГСЧС

Также под ударом оказался музей Романа Шухевича в Белогорще. Там также было возгорание, которое удалось потушить.


Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС

08:37, 01 января

Обновленная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 г. враг потерял в Украине 360 010 солдат. Однако потери окупантов могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.

За последние сутки оккупанты потеряли 780 единиц личного состава.

Какие потери врага в технике

  • танков – 5983 (+6);
  • боевых бронированных машин – 11 087 (+17);
  • артиллерийских систем – 8482 (+18);
  • РСЗО – 943 (+0);
  • средства ПВО – 625 (+2);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);
  • крылатые ракеты – 1709 (+0);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);
  • специальная техника – 1277 (+9).
08:36, 01 января

в Киеве выросло количество жертв массированной атаки 29 декабря

Из-под завалов вытащили еще 4 тела.

08:35, 01 января

Враг нанес 159 ударов по Запорожью

За прошедшие сутки захватчики нанесли 159 ударов по 25 городам и селам Запорожской области.

Под артиллерийский обстрел попал 47-летний житель Степногорска, а также жители Гуляйполя 39, 60 и 63 лет – всем оказана необходимая медицинская помощь.

Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

08:34, 01 января

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

08:32, 01 января

На Юге было более 60 "Шахедов"

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о деталях ночной атаки дронами. По ее словам, было несколько групп дронов, которые заходили по разным направлениям и двигались по разным маршрутам. Она также отметила, что характер атаки был обычным.

По предварительным данным, в нашей зоне ответственности был пролет более 60 беспилотников, из которых 50+ были уничтожены,
– сказала спикера.

08:31, 01 января

Враг атаковал Украину на Новый год 122 "Шахедами"

Россия ночью против 1 января снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. До полуночи враг запустил 96 беспилотников, а после наступления Нового года – еще 26 воздушных целей.

Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 87 ударных дронов-камикадзе.

08:30, 01 января

Еще одно попадание во Львове

В Дублянах зафиксировано падение обломков "Шахеда". Известно, что в результате этого вспыхнула крыша общежития. По словам главы ОВА, на месте работали пожарные.

08:28, 01 января

Во Львове во время атаки "Шахедами" вспыхнул музей Романа Шухевича

Около 4 утра воздушную тревогу объявили во Львовской области. Связана она была с атакой "Шахедами". А уже через час жители Львова услышали взрывы. Вскоре глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что вспыхнул пожар в Белогорще в музее Романа Шухевича.

Его полностью уничтожено.

08:26, 01 января

Последствия атаки на Одесщину

Известно об одном погибшем.

К сожалению, есть попадание обломков сбитых русских дронов-камикадзе. В разных районах города вспыхнули пожары.

08:23, 01 января

оккупанты заявили об обстреле "Донбасс палас"

Донецк попал под обстрел. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас". Уже есть информация о жертвах и пострадавших.

В традиционной манере Денис Пушилин обвинил во всем наших военных.

Пропагандистские СМИ написали, что в результате прилетов по центру Донецка якобы погибли четыре человека. Еще 13 получили ранения.

Писали о смерти военкора и о том, что среди раненых есть журналисты.

08:15, 01 января

Одесса была под массированной атакой "Шахедов"

Российские военные в Новогоднюю ночь массированно атаковали Одессу "Шахедами". 1 января в городе раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Местные СМИ в 23:41 написали, что Одесскую область атаковали "Шахеды". И работающий ПВО. Ее работу слышно как в областном центре, так и в регионе. Защитники неба уничтожали баражирующие боеприпасы, запущенные врагом.

Взрывы в городе слышали несколько раз.

Автор: Вікторія Кульженко