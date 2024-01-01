Россия массированно атаковала Украину дронами, есть попадания в разных городах: хронология 677 дня войны
Россия продолжает наносить удары по территории Украины. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отбивают атаки с воздуха.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 677 дней. о главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Оба здания, оказавшихся под прицелом, врага принадлежат к объектам национальной памяти. В частности, говорится об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще. Также под ударом оказался музей Романа Шухевича в Белогорще. Там также было возгорание, которое удалось потушить. С 24 февраля 2022 г. враг потерял в Украине 360 010 солдат. Однако потери окупантов могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий. За последние сутки оккупанты потеряли 780 единиц личного состава. Какие потери врага в технике Из-под завалов вытащили еще 4 тела. За прошедшие сутки захватчики нанесли 159 ударов по 25 городам и селам Запорожской области. Под артиллерийский обстрел попал 47-летний житель Степногорска, а также жители Гуляйполя 39, 60 и 63 лет – всем оказана необходимая медицинская помощь. Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о деталях ночной атаки дронами. По ее словам, было несколько групп дронов, которые заходили по разным направлениям и двигались по разным маршрутам. Она также отметила, что характер атаки был обычным. По предварительным данным, в нашей зоне ответственности был пролет более 60 беспилотников, из которых 50+ были уничтожены, Россия ночью против 1 января снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. До полуночи враг запустил 96 беспилотников, а после наступления Нового года – еще 26 воздушных целей. Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 87 ударных дронов-камикадзе. В Дублянах зафиксировано падение обломков "Шахеда". Известно, что в результате этого вспыхнула крыша общежития. По словам главы ОВА, на месте работали пожарные. Около 4 утра воздушную тревогу объявили во Львовской области. Связана она была с атакой "Шахедами". А уже через час жители Львова услышали взрывы. Вскоре глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что вспыхнул пожар в Белогорще в музее Романа Шухевича. Его полностью уничтожено. Известно об одном погибшем. К сожалению, есть попадание обломков сбитых русских дронов-камикадзе. В разных районах города вспыхнули пожары. Донецк попал под обстрел. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас". Уже есть информация о жертвах и пострадавших. В традиционной манере Денис Пушилин обвинил во всем наших военных. Пропагандистские СМИ написали, что в результате прилетов по центру Донецка якобы погибли четыре человека. Еще 13 получили ранения. Писали о смерти военкора и о том, что среди раненых есть журналисты. Российские военные в Новогоднюю ночь массированно атаковали Одессу "Шахедами". 1 января в городе раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги. Местные СМИ в 23:41 написали, что Одесскую область атаковали "Шахеды". И работающий ПВО. Ее работу слышно как в областном центре, так и в регионе. Защитники неба уничтожали баражирующие боеприпасы, запущенные врагом. Взрывы в городе слышали несколько раз.
Жуткие кадры с мест ударов по Львову.
Здание уничтожено полностью / Фото ГСЧС
Обновленная статистика потерь врага
в Киеве выросло количество жертв массированной атаки 29 декабря
Враг нанес 159 ударов по Запорожью
Ситуация на фронте
На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.
На Юге было более 60 "Шахедов"
– сказала спикера.
Враг атаковал Украину на Новый год 122 "Шахедами"
Еще одно попадание во Львове
Во Львове во время атаки "Шахедами" вспыхнул музей Романа Шухевича
Последствия атаки на Одесщину
оккупанты заявили об обстреле "Донбасс палас"
Одесса была под массированной атакой "Шахедов"
Оба здания, оказавшихся под прицелом, врага принадлежат к объектам национальной памяти. В частности, говорится об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще.
Также под ударом оказался музей Романа Шухевича в Белогорще. Там также было возгорание, которое удалось потушить.
С 24 февраля 2022 г. враг потерял в Украине 360 010 солдат. Однако потери окупантов могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.
За последние сутки оккупанты потеряли 780 единиц личного состава.
Какие потери врага в технике
Из-под завалов вытащили еще 4 тела.
За прошедшие сутки захватчики нанесли 159 ударов по 25 городам и селам Запорожской области.
Под артиллерийский обстрел попал 47-летний житель Степногорска, а также жители Гуляйполя 39, 60 и 63 лет – всем оказана необходимая медицинская помощь.
Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о деталях ночной атаки дронами. По ее словам, было несколько групп дронов, которые заходили по разным направлениям и двигались по разным маршрутам. Она также отметила, что характер атаки был обычным.
По предварительным данным, в нашей зоне ответственности был пролет более 60 беспилотников, из которых 50+ были уничтожены,
Россия ночью против 1 января снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. До полуночи враг запустил 96 беспилотников, а после наступления Нового года – еще 26 воздушных целей.
Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 87 ударных дронов-камикадзе.
В Дублянах зафиксировано падение обломков "Шахеда". Известно, что в результате этого вспыхнула крыша общежития. По словам главы ОВА, на месте работали пожарные.
Около 4 утра воздушную тревогу объявили во Львовской области. Связана она была с атакой "Шахедами". А уже через час жители Львова услышали взрывы. Вскоре глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что вспыхнул пожар в Белогорще в музее Романа Шухевича.
Его полностью уничтожено.
Известно об одном погибшем.
К сожалению, есть попадание обломков сбитых русских дронов-камикадзе. В разных районах города вспыхнули пожары.
Донецк попал под обстрел. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас". Уже есть информация о жертвах и пострадавших.
В традиционной манере Денис Пушилин обвинил во всем наших военных.
Пропагандистские СМИ написали, что в результате прилетов по центру Донецка якобы погибли четыре человека. Еще 13 получили ранения.
Писали о смерти военкора и о том, что среди раненых есть журналисты.
Российские военные в Новогоднюю ночь массированно атаковали Одессу "Шахедами". 1 января в городе раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Местные СМИ в 23:41 написали, что Одесскую область атаковали "Шахеды". И работающий ПВО. Ее работу слышно как в областном центре, так и в регионе. Защитники неба уничтожали баражирующие боеприпасы, запущенные врагом.
Взрывы в городе слышали несколько раз.