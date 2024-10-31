Россия запустила дроны-камикадзе по территории Украины: в Киевской области работает ПВО

Киевская ОВА сообщила о дронах-камикадзе в воздушном пространстве области. По вражеским целям работает противовоздушная оборона.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксированы беспилотники модели "Шахед". Сейчас по этим дронам работают силы противовоздушной обороны, чтобы нейтрализовать угрозу.

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В Киевской области работает ПВО

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​около 19:17. Воздушные силы сообщали об угрозе двигавшихся в направлении региона дронов-камикадзе типа "Шехед". Мониторинговые каналы также предостерегали о движении вражеских БПЛА.

Уже ориентировочно в 20:04 в Киевской области могли услышать взрывы в результате работы противовоздушной обороны, о которой известили в Киевской областной военной администрации.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении КОВА.

Местные власти посоветовали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Там также призывали соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников неба.

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