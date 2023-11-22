Российская пропаганда запустила фейк о минировании границы с Венгрией

Россия распространяет информацию о якобы минировании границы с Венгрией. В Госпогранслужбе подчеркнули, что такие тезисы не соответствуют действительности и являются фейком.

Отмечается, что в сети стало появляться видео, где неизвестный в военной форме с закрытым лицом называет себя военнослужащим ВСУ. Неизвестный заявляет, что якобы получил приказ о минировании территорий возле границы с Венгрией.

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"На разных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование осуществляется для остановки нарушителей границы или венгерских войск. Информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и является фейком", – подчеркнули в ГПСУ.

Для чего Россия распространяет фейк

В Центре противодействия дезинформации отметили, что во время мониторинга информационного пространства обнаружили видео, на котором неизвестный в форме ВСУ заявляет, что в Закарпатской области якобы началось минирование границы с Венгрией. Этот видеоролик активно распространяют российские СМИ и анонимные телеграмм-каналы.

Информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности. Распространяя этот фейк и постановочные видео, ru-пропагандисты пытаются негативно повлиять на настроения гражданского населения Украины,

– говорится в сообщении.

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