Зазначається, що у мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ. Невідомий заявляє, що нібито отримав наказ про мінування територій біля кордону з Угорщиною.

Читайте також Блокада польського кордону: які збитки чекають на підприємців

"На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ. Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком", – наголосили у ДПСУ.

Для чого Росія поширює фейк

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під час моніторингу інформаційного простору виявили відео, на якому невідома особа у формі ЗСУ заявляє, що у Закарпатській області нібито почалося мінування кордону з Угорщиною. Цей відеоролик активно розповсюджують російські ЗМІ та анонімні телеграм-канали.

Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності. Розповсюджуючи цей фейк і постановні відео, ru-пропагандисти намагаються негативно вплинути на настрої цивільного населення України,

– мовиться у дописі.

Росія готує фейки про "Майдан-3": головне