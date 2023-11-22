Зазначається, що у мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ. Невідомий заявляє, що нібито отримав наказ про мінування територій біля кордону з Угорщиною.
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"На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ. Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком", – наголосили у ДПСУ.
Для чого Росія поширює фейк
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під час моніторингу інформаційного простору виявили відео, на якому невідома особа у формі ЗСУ заявляє, що у Закарпатській області нібито почалося мінування кордону з Угорщиною. Цей відеоролик активно розповсюджують російські ЗМІ та анонімні телеграм-канали.
Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності. Розповсюджуючи цей фейк і постановні відео, ru-пропагандисти намагаються негативно вплинути на настрої цивільного населення України,
– мовиться у дописі.
Росія готує фейки про "Майдан-3": головне
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до дезінформаційної кампанії під назвою "Майдан-3". Окупанти прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створивши "хаос" всередині країни та, зрештою, усунути президента. Плани ворога підтверджує українська розвідка та інформація від партнерів.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів деякі деталі російського плану, який має на меті дестабілізувати Україну. За його словами, росіяни вже атакують нашу державу інформаційно. Окупанти адресують ці ІПСО як українській аудиторії, так і зовнішній.
- Юсов зауважив, що зазвичай за реалізацію найбільш масштабних економічно-психологічних операцій проти України відповідає перший заступник керівника адміністрації Владіміра Путіна Сєргєй Кірієнко. До пропагандистської "роботи" повертається і сумнозвісний автор проєкту "Новоросія" Владіслав Сурков.