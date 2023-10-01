Россия запустила несколько групп "Шахедов": в ряде регионов раздавались взрывы, работало ПВО

Российские военные продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздним вечером 30 сентября враг запустил несколько групп "Шахедов". Известно, что в Днепропетровской области работает ПВО.

Ближе к 21:00 Воздушные силы и мониторинговые каналы предупредили о пуске россиянами "Шахедов". А уже к 23:00 стало известно, что беспилотники подлетели к подконтрольным Украине регионам, а также о работе ПВО.

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Что известно об атаке "Шахедами"

1 октября

ПС предупреждают об активности тактической авиации на восточном направлении. Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской областях.Ситуация с движением "Шахедов" очень изменчива. В Черкасской области снова воздушная тревога.По состоянию на эту минуту воздушная тревога в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки ударными БПЛА для жителей Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областей.Карта воздушных тревог сейчас выглядит так: Карта воздушных тревог на 01:55 / Скриншот картыВС предупреждают об угрозе ударных БПЛА жителей Сумской и Харьковской областей.Глава Снигиревской ГВА Иван Кухта отметил, что в Снигиревке прогремели два взрыва. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без жертв. Жителей он призвал не покидать укрытий.СМИ сообщают, что в Черкасской области раздаются взрывы. Говорят о работе ПВО.Воздушные силы призывают находиться в укрытиях жителей Умани.Также возможен удар баллистикой для жителей Донетчины, Харьковщины и Запорожья.Угроза баллистического удара жителям Черниговской, Сумской и Полтавской областей.В Харькове раздались взрывы. Ракетную атаку по городу подтвердил мэр Игорь Терехов. Предварительно враг бил ракетами С-300.Воздушные силы отмечают, что существует угроза атаки дронами-камикадзе для жителей Днепропетровской области.Тревогу, связанную с угрозой атаки "Шахедами", объявили также в Хмельницкой области.Воздушная тревога была объявлена также в Черкасской области.Воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Кировоградской областях. Связана она с угрозой ударов "Шахедами"

30 сентября

Объявлен отбой ракетной угрозы для Днепропетровской и Запорожской областей. 23:44Силы обороны юга Украины отметили, что все еще идет атака дронами Одесщины. Так что можно слышать боевую работу. Напоминают об укрытии и правилах "двух стен", а также о том, что "освещение работы ПВО – это откровенная помощь и ориентировка врага". Призывают не делать этого ради хайпа и помнить о последствиях.Объявлен отбой воздушной тревоги в Запорожской, Донецкой и Запорожской областях.Воздушные силы отмечают, что несколько групп "Шахедов" из Черного моря улетают в направлении Николаевской и Одесской областей.СМИ пишут, что в Одессе раздаются взрывы. Перед тем глава ОВА Олег Кипер призвал Одесский район не выходить из укрытий.На эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, а также Донецкой областях.Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" из Черного моря двигается в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.Мониторинговые каналы пишут, что есть две группы "Шахедов". Одна – в направлении Затоки, а вторая – Коблево.Воздушные силы отмечают, что "Шахеды" летят с Черного моря в направлении Одесской области. В то же время отмечают, что в Днепропетровской области работает ПВО по враждебному БПЛА.Кроме "Шахедов" наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Существует угроза применения авиационного вооружения, пишут в воздушных силах.Сообщили об отбое угрозы ракетного удара по Днепропетровщине.Воздушные силы отметили, что на Днепропетровщине угроза ракетного удара.Воздушные силы предупреждают о возможных пусках ударных дронов типа "Шахед". Отмечают, что будут дополнительно сообщать об изменении обстановки, а также направлении движения. В то же время, призывают не игнорировать воздушную тревогу, если объявят в вашем регионе.

Отметим, что Россия в ночь на 30 сентября совершила очередную массированную атаку "Шахедами" по Украине. Тогда враг из мыса Чауда выпустил около 40 ударных дронов. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 30 баражирующих боеприпасов в небе над Одесской, Николаевской и Винницкой областями.