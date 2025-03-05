Россия запустила по Украине более 180 "Шахедов" и била ракетами: как отработала ПВО

В ночь на 5 марта российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО почти всю ночь отражали атаку и уничтожили немало ударных БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбила ПВО

В ночь на 5 марта 2025 года Россия в очередной раз терроризировала Украину. Так, противник атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, 1 зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской области и 181-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Запускали дроны-камикадзе сразу с 6 направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силы ПВО отражали атаку в 10 областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской. Очередной российский террор отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Так, украинские защитники сбили 115 ударных БПЛА типа "Шахед" и дроны других типов. Еще 55 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).



Как отработала ПВО 5 марта / Инфографика Воздушных сил

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.