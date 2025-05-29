Россия запустила почти 100 БпЛА: сколько удалось сбить и в чем была особенность удара
- Россия запустила 90 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов, из которых ПВО удалось обезвредить 56.
- Были зафиксированы попадания в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Россияне в ночь на 29 мая запустили по украинским городам 90 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.
Им удалось сбить 56 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Россия в очередной раз запустила ударные БпЛА: куда направлялись вражеские "Шахеды"
Как отработала ПВО сегодня
Ночью противник атаковал 90 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Курск, находящихся в России. Особенностью удара стало то, что атаковали объекты на прифронтовых территориях.
По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 56 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 – сбито огневыми средствами поражения, 46 – локационно потерянные/подавленные РЭБ,
– говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, зафиксировали попадание в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.