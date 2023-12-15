В Кропивницком раздались взрывы: Россия могла ударить ракетой X-59 из авиации

Вечером 15 декабря на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Российские захватчики выпустили ракету в направлении Кривого Рога.

Сначала Воздушные силы сообщили, что враг запустил ракету в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии она изменила свое направление в сторону Кропивницкого, после чего в городе прогремели взрывы.

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Хронология событий

В регионах сообщили об отбое угрозы. Однако в Никопольском районе Днепропетровской области остается угроза артобстрела.Ракета прекратила существование в пределах области. Мониторинговые каналы предположили, что враг использовал крылатую ракету воздушного базирования X-59 . Ожидаем информацию от Воздушных сил.В Кропивницком раздались звуки взрывов.Мониторинговые каналы и специалисты ПС сообщили, что ракета изменила направление в сторону Кропивницкого. Людей призывали укрыться в укрытии.В Воздушных силах сообщили, что враг выпустил ракету в сторону Кривого Рога.

16:26 В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Характеристики ракеты X-59 Это ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения целей на суше или на воде. Она имеет средний радиус действия, в настоящее время дальность поражения составляет до 280 километров. В настоящее время основным носителем этой ракеты есть истребитель Су-24М. Кроме этого, носителями могут быть Су-34, Су-30СМ и Су-35С.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и призвали людей уходить в укрытие в случае объявления тревоги.