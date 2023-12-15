В Кропивницком раздались взрывы: Россия могла ударить ракетой X-59 из авиации
15 декабря 2023, 16:44Читати новину українською
Вечером 15 декабря на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Российские захватчики выпустили ракету в направлении Кривого Рога.
Сначала Воздушные силы сообщили, что враг запустил ракету в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии она изменила свое направление в сторону Кропивницкого, после чего в городе прогремели взрывы.
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Хронология событий16:54 В регионах сообщили об отбое угрозы. Однако в Никопольском районе Днепропетровской области остается угроза артобстрела.16:50 Ракета прекратила существование в пределах области. Мониторинговые каналы предположили, что враг использовал крылатую ракету воздушного базирования X-59. Ожидаем информацию от Воздушных сил.16:49 В Кропивницком раздались звуки взрывов.16:47 Мониторинговые каналы и специалисты ПС сообщили, что ракета изменила направление в сторону Кропивницкого. Людей призывали укрыться в укрытии.16:39 В Воздушных силах сообщили, что враг выпустил ракету в сторону Кривого Рога.
16:26 В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.