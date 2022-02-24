Российская армия начала нападение на Украину. В сети опубликовали видео, как российские ракеты летят в сторону нашего государства из Белгорода.

Государство-агрессор начало новую масштабную агрессию по всей границе с Украиной. Украинцы услышали взрывы в разных городах.

Важно Россия атакует украинские пограничные пункты по всей границе

Среди ночи 24 февраля Путин заявил, что российская армия начинает "специальную военную операцию" на территории Донбасса. После циничного обращения главы государства-оккупанта жители разных городов Украины услышали взрывы. В сети обнародовали видео, на котором видно, как Россия запускает ракеты в сторону украинской границы. Неизвестно, на какие именно объекты были нацелены эти удары.

Россия запустила ракеты из Белгорода: смотрите видео онлайн

Россия начала вторжение в Украину: главное

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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