Держава-агресорка розпочала нову масштабну агресію по всьому кордону з Україною. Українці почули вибухи у різних містах.

Важливо Росія атакує українські прикордонні пункти по всьому кордону

Серед ночі 24 лютого Путін заявив, що російська армія розпочинає "спеціальну військову операцію" на території Донбасу. Після цинічного звернення очільника держави-окупантки жителі різних міст України почули вибухи. У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як Росія запускає ракети в бік українського кордону. Невідомо, на які саме об'єкти були націлені ці удари.

Росія запустила ракети з Белгорода: дивіться відео онлайн

Росія розпочала вторгнення в Україну: головне

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