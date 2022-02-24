Про це у фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов. "Росія атакувала Україну і її війська перетнули наші північні кордони", – зазначив він.
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Бутусов наголосив, що атаковані військові об'єкти по всій країні, насамперед – частини протиповітряної оборони, авіабази та системи управління.
Збройні сили України чинять опір,
– підкреслив він.
У ніч проти 24 лютого Путін оголосив спеціальну військову операцію на Донбасі й офіційно відправив туди свою армію. Він заявив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає у ЗСУ здатися.