Россия запустила ракеты в направлении Затоки: в Одесской области звучала воздушная тревога

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Одесской области. Вражеские ракеты двигались в направлении Затоки.

Оккупанты в очередной раз атакуют южный регион Украины. В Одесской области обьявляли угрозу ракетных ударов.

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Пуск ракет по авиации

В 15:40 Воздушные силы предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности. Впоследствии стало известно, что враг запустил авиационные ракеты в сторону Затоки.

Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги!

Это важно!

– сообщил об опасности глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В 16:07 угрозу для Одесской области отменили.

Следует отметить, что мониторинговые телеграм-каналы писали, что оккупанты запустили фальш-цель, то есть ракеты без боевой части.

По Одессе били дронами и ракетами

В ночь на 6 ноября Россия совершила масштабную атаку на южный регион. Под ударом, в том числе, оказалась Одесчина, пострадал областной центр.

Так, в городе произошло попадание ракет в центр города и по промышленному зданию, которое уже не использовалось. Взрывная волна повредила несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Шахедами" россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. Было попадание в складские помещения, разгрузочную спецтехнику, автомобили с зерном. В результате атаки ранения получили 8 человек.

В целом при атаке на Одесскую область, а также Херсонскую враг использовал 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

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