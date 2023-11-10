Россия запустила ракеты в направлении Затоки: в Одесской области звучала воздушная тревога
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Одесской области. Вражеские ракеты двигались в направлении Затоки.
Оккупанты в очередной раз атакуют южный регион Украины. В Одесской области обьявляли угрозу ракетных ударов.
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Пуск ракет по авиации
В 15:40 Воздушные силы предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности. Впоследствии стало известно, что враг запустил авиационные ракеты в сторону Затоки.
Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги!
Это важно!
– сообщил об опасности глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В 16:07 угрозу для Одесской области отменили.
Следует отметить, что мониторинговые телеграм-каналы писали, что оккупанты запустили фальш-цель, то есть ракеты без боевой части.
По Одессе били дронами и ракетами
В ночь на 6 ноября Россия совершила масштабную атаку на южный регион. Под ударом, в том числе, оказалась Одесчина, пострадал областной центр.
Так, в городе произошло попадание ракет в центр города и по промышленному зданию, которое уже не использовалось. Взрывная волна повредила несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Шахедами" россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. Было попадание в складские помещения, разгрузочную спецтехнику, автомобили с зерном. В результате атаки ранения получили 8 человек.
В целом при атаке на Одесскую область, а также Херсонскую враг использовал 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
Продолжительность тревог возросла: объяснение Воздушных сил
- Утром 10 ноября воздушная тревога продолжалась почти 3 часа – в воздух поднимался МиГ-31К. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что и дальше воздушные тревоги будут продолжаться дольше обычного. Оккупанты отрабатывают на самолетах дозаправку в воздухе.
- Кроме того, Игнат рассказал, почему в западных регионах сбивать "Шахеды" сложнее, чем в других. На Западе, как правило, больше холмов и лесов, а на Юге преобладает равнинная местность. Самое большое количество холмов уменьшает видимость вражеских целей.