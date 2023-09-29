Россияне запустили с мыса Чауда "Шахеды": под ударом врага была Виннитчина

Российские военные продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. Известно, что вечером враг запустил "Шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Уже ближе к 21:00 воздушную тревогу объявили на Юге Украины. Находитесь в укрытиях, чтобы не рисковать своей жизнью.

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Что известно об атаке "Шахедами"

В Воздушных силах подчеркнули, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. Отбой для всех этих регионов был объявлен в 4:18.Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.В Херсонской и Николаевской областях объявили ракетную опасность. Угроза продолжалась до 3:18.Отбой воздушной тревоги был объявлен практически по всей территории Украины. Исключение – Хмельницкая область.Воздушная тревога была объявлена также в Полтавской и Днепропетровской областях. Там угроза атаки баллистики, говорят в Воздушных силах.Мониторинговые каналы сообщают, что ПВО работает в Черкасской области. Не покидайте укрытий до отбоя.Воздушные силы говорят, что дроны летят в северо-западном направлении. Угроза – для Винницкой области. Призывают не покидать укрытие.Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в Винницкой области раздался взрыв. Вероятно, это была работа ПВО.ПС призывают жителей Винницы быть осторожными. Существует угроза атаки "Шахедами".Воздушную тревогу объявили также в Хмельницкой области из-за российских "Шахедов".Воздушную тревогу также объявили в Черкасской области из-за возможной угрозы атаки "Шахедами".Воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Кировоградской областях. Причина – вероятность применения ударных дронов-камикадзе.Воздушные силы предупреждают об угрозе жителей Раздельнянского района.Угроза атаки "Шахедами" Рыбаковки, Южного, Сараты и Коблевого.ВС фиксирует движение "Шахедов" в направлении Арцизского района.ВС обратились к жителям Маяков и попросили их не покидать укрытий.ВС просят жителей Белгород-Днестровского района оставаться в укрытиях.ВС призвали жителей Лебедевки и Николаевки перейти к укрытиям. Также предупреждают, что возможно распространение воздушной тревоги по вектору движения дронов-камикадзе.Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что жители Белгород-Днестровского района должны перейти к укрытиям.ВС отметили, что угроза жителям Лебедевки, ведь дроны-камикадзе летят в ее сторону.Воздушные силы пишут, что существует угроза атаки "Шахедами" для жителей Одесской области.Воздушные силы отметили, что в Херсонской и Николаевской областях – "угроза применения врагом ударных БПЛА".Известно, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях. Очевидно, "Шахеды" уже на подлете, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях, чтобы не рисковать собственными жизнями.Воздушные силы ВСУ пишут, что зафиксировали запуск российскими военными нескольких групп "Шахедов". Дроны-камикадзе враг запустил из района полигона Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Обратим внимание, что вечером 28 сентября была угроза вражеского объекта в небе над Николаевщиной. Известно, что он подлетал, но воздушную тревогу не объявляли. Вскоре стало известно, что возникла техническая неисправность с оглашением воздушной тревоги в регионе.

"Шахеды" модернизировали, их не будет слышно

Обратим внимание на то, что СМИ сообщают о модернизации иранских дронов. Собственно, они больше не будут издавать звуки, по которым их называют в народе "мопедами".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, насколько это усложнит работу нашим защитникам. Она подтвердила, что в новых партиях Иран передаст России дроны, которые больше не будут дребезжать в воздухе. Она также добавила, что характерным звуком был одним из факторов, который помогал выявлять "Шахеды" и сбивать их.

Но на самом деле это не главный фактор, по которому ориентируются мобильные огневые группы. Один из ярких – это да, и очевидно, что враг с ним работал для того, чтобы его убрать как дополнительную помощь ориентированию ПВО,

– заявила Гуменюк.

В то же время Гуменюк подчеркнула, что наши военные тоже "не сидели сложа руки". Они "искали способы обнаружения, способы наведения, способы реагирования и уничтожения этих боеприпасов".