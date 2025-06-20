Россия посреди дня запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Россияне снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" в пятницу, 20 июня. В связи с этим для некоторых областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Смотрите также В Defence Express ответили, действительно ли зенитные дроны лучший способ борьбы с "Шахедами" Где сейчас "Шахеды" 16:44, 20 июня "Овидиополь и Одесский район, также будьте в укрытиях! Враг атакует ударными дронами", – отметили в областной военной администрации. 16:33, 20 июня Белгород-Днестровск, Николаевка, Овидиополь – угроза применения ударных вражеских БпЛА! 16:29, 20 июня Лиманка, Каралино-Бугаз – угроза применения ударных вражеских БпЛА! 16:25, 20 июня Одесская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА! В акватории Черного моря, вектор движения Белгород-Днестровск. 16:21, 20 июня "Белгород-Днестровский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя! Угроза применения ударных беспилотников", – написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.