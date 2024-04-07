Россия запустила "Шахеды" с двух направлений: где существует угроза атаки дронов-камикадзе

Российские военные продолжают терроризировать мирное население дронами-камикадзе. Известно, что 7 апреля поздно вечером враг запустил "Шахеды" сразу с двух направлений. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Предшествовало этому сообщение от мониторинговых каналов. Они писали о том, что акустически зафиксировали пуски "Шахедов" с мыса Чауда, что в Крыму. Впоследствии стало известно, что дроны-камикадзе залетели в Украину также с Севера.

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Где существует угроза атаки "Шахедами"

8 апреля

Воздушная тревога в Винницкой области.Воздушную тревогу объявили в Киевской области. Тем временем отбои были в Одесской, Сумской и Запорожской областях.

00:32 Воздушные силы пишут:

Группа БПЛА на Черниговщине – в направлении Киевщины.

Группа БПЛА на Николаевщине – в направлении Кировоградской/Винницкой области.

7 апреля

Враг ударил 17 "Шахедами" в ночь на 7 апреля

Воздушные силы ВСУ утром 7 апреля отметили, что ночью российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" с полуострова Крым и 17 дронами-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда, что на полуострове Крым.

из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой с полуострова Крым и с мыса Чауда, что на полуострове Крым. Чтобы отбить воздушное нападение привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

По результатам противовоздушного боя, Силы обороны Украины сбили 17 дронов-камикадзе "Шахед" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.Воздушные силы отмечают, что в Кировоградской области угроза применения ударных БПЛА из Николаевской области.В Воздушных силах отмечают, что с Сумщины ударные БПЛА движутся в направлении Черниговской области.В Воздушных силах пишут, что ударные БПЛА с Черного моря в направлении Одесской области.ПС отметили, что угроза применения ударных БПЛА в Сумской области.Воздушные силы предупреждают, что в Николаевской области движение ударных БПЛА в направлении Херсонщины.Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с южного направления.Мониторинговые каналы сообщили, что акустически зафиксировано движение дронов-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда.