Россия запустила "Шахеды" с двух направлений: где существует угроза атаки дронов-камикадзе
7 апреля 2024, 23:46Читати новину українською
Российские военные продолжают терроризировать мирное население дронами-камикадзе. Известно, что 7 апреля поздно вечером враг запустил "Шахеды" сразу с двух направлений. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Предшествовало этому сообщение от мониторинговых каналов. Они писали о том, что акустически зафиксировали пуски "Шахедов" с мыса Чауда, что в Крыму. Впоследствии стало известно, что дроны-камикадзе залетели в Украину также с Севера.
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Где существует угроза атаки "Шахедами"
8 апреля
00:59 Воздушная тревога в Винницкой области.00:49 Воздушную тревогу объявили в Киевской области. Тем временем отбои были в Одесской, Сумской и Запорожской областях.
00:32 Воздушные силы пишут:
Группа БПЛА на Черниговщине – в направлении Киевщины.
Группа БПЛА на Николаевщине – в направлении Кировоградской/Винницкой области.
7 апреля23:58 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.23:52 Воздушные силы отмечают, что в Кировоградской области угроза применения ударных БПЛА из Николаевской области.23:50 В Воздушных силах отмечают, что с Сумщины ударные БПЛА движутся в направлении Черниговской области.23:47 В Воздушных силах пишут, что ударные БПЛА с Черного моря в направлении Одесской области.23:31 ПС отметили, что угроза применения ударных БПЛА в Сумской области.23:23 Воздушные силы предупреждают, что в Николаевской области движение ударных БПЛА в направлении Херсонщины.23:12 Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.23:08 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с южного направления.21:30 Мониторинговые каналы сообщили, что акустически зафиксировано движение дронов-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда.
Враг ударил 17 "Шахедами" в ночь на 7 апреля
- Воздушные силы ВСУ утром 7 апреля отметили, что ночью российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" с полуострова Крым и 17 дронами-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда, что на полуострове Крым.
- Чтобы отбить воздушное нападение привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
- По результатам противовоздушного боя, Силы обороны Украины сбили 17 дронов-камикадзе "Шахед" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.