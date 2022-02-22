Россия запуталась, в каких пределах "признает" псевдореспублики на Донбассе: разные версии

Россияне уже запутались в вариантах, какие территории псевдореспублик они признают. В частности, в Кремле и в российском МИД озвучили разные версии.

Соответствующую информацию обнародовали 22 февраля. В частности, спикер Владимира Путина и глава МИД озвучивают разные версии.

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В МИДе говорят о "признании" на нынешних территориях

В комментарии "Интерфаксу" замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия "признает" территории так называемых самопровозглашенных "республик" на нынешних территориях.

Пределы, в рамках которых руководство самопровозглашенных "республик" осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию,

– заявил политик.

Хотя в так называемых "конституциях" самопровозглашенных "республик" говорится, что их территория отвечает Донецкой и Луганской областям Украины.

Калашников и Песков говорят о Луганской и Донецкой областях Украины

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что так называемые "республики" будут "признаны" Россией в пределах Донецкой и Луганской областей. Однако добавил, что:

"в этом соглашении не уточняется, но я думаю, что подразумевается государственность, которая была утверждена на так называемом "референдуме", который был проведен в других пределах, чем те, которые сейчас занимают самопровозглашенные "республики";

сейчас последние "занимают" территорию меньше, чем это было на "референдуме", но они считают, что их "государство" распространяется на ту территорию тоже;

как эти границы будут восстанавливаться, по этому соглашению и не предусмотрено".

В течение дней это будет все уточнено и решено,

– заявил Калашников.

В то же время спикер Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил, что Кремль "признал" так называемые самопровозглашенные "республики" на оккупированной Россией части Донбасса в тех границах, в которых они сами себя провозглашали.

(В пределах – 24 канала), когда эти две "республики" были провозглашены. В тех пределах, в которых они существуют и были провозглашены,

– ответил на уточняющий вопрос Песков.

Кстати, во время так называемого заседания Совбеза России говорилось и о признании на так называемых нынешних территориях "республик", так и на более широких территориях – то есть в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

В частности, такое предложение подавал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Кратко о "признании" Россией боевиков

21 февраля Владимир Путин созвал показательное заседание Совбеза России, которое транслировали СМИ.

На нем он якобы заслушал мнения чиновников России, хотя все они были прописаны по "методичке Кремля". После этого президент России заявил, что примет решение в этот же день.

Впоследствии он записал видео, в котором заявил о "признании" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.

Однако в указе Владимира Путина о "признании" боевиков не указано, о каких именно территориях говорится и нет конкретного определения их границ.

Хотя в Москве говорят о нынешних территориях, это создает серьезные риски – Россия сможет высказать незаконные претензии на всю территорию областей Украины.

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