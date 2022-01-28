Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину, – СМИ

Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения. Таким образом страна-агрессор якобы завершила последние приготовления к вторжению.

Соответствующую информацию в четверг, 27 января, обнародовало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей западных оборонных ведомств.

Читайте также "Деэскалация возможна уже завтра": СМИ пишут, что НАТО уверен в ненападении и России на Украину

В то же время журналисты отмечают, что такие шаги не означают неизбежность нападения. Однако они являются предпосылкой для боевых действий и усиливают споры на Западе относительно намерений Путина.

В статье также указано, что союзники делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

Стягивание войск России к границам

Россия начала стягивать свои войска и технику к границам Украины с октября 2021 года.

Давид Арахамия заявил, что палатки и мобильные казармы, развернутые агрессором, полупустые.

Алексей Резников подчеркнул, что российские силы больше угрожают Беларуси, чем Украине.

Украина готова противостоять России: коротко

Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

В конце января 2022 года обнародовали рейтинг сильнейших армий мира – Украина на 22 месте.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, а особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит в то, что Россия может пойти в наступление.

Интересно – как Россия шантажирует обострением: смотрите видео

ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.