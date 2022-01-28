Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину, – СМИ

28 января 2022 , 15:08
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Источник:

WSJ

Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения. Таким образом страна-агрессор якобы завершила последние приготовления к вторжению.

Соответствующую информацию в четверг, 27 января, обнародовало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей западных оборонных ведомств.

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В то же время журналисты отмечают, что такие шаги не означают неизбежность нападения. Однако они являются предпосылкой для боевых действий и усиливают споры на Западе относительно намерений Путина.

В статье также указано, что союзники делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

Стягивание войск России к границам

  • Россия начала стягивать свои войска и технику к границам Украины с октября 2021 года.
  • Давид Арахамия заявил, что палатки и мобильные казармы, развернутые агрессором, полупустые.
  • Алексей Резников подчеркнул, что российские силы больше угрожают Беларуси, чем Украине.
Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украина готова противостоять России: коротко

  • Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
  • В конце января 2022 года обнародовали рейтинг сильнейших армий мира – Украина на 22 месте.
  • Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, а особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит в то, что Россия может пойти в наступление.

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Автор: Олег Васьків