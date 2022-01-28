Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину, – СМИ
28 января 2022 , 15:08Читати новину українською
Источник:WSJ
Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения. Таким образом страна-агрессор якобы завершила последние приготовления к вторжению.
Соответствующую информацию в четверг, 27 января, обнародовало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей западных оборонных ведомств.
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В то же время журналисты отмечают, что такие шаги не означают неизбежность нападения. Однако они являются предпосылкой для боевых действий и усиливают споры на Западе относительно намерений Путина.
В статье также указано, что союзники делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.
Стягивание войск России к границам
- Россия начала стягивать свои войска и технику к границам Украины с октября 2021 года.
- Давид Арахамия заявил, что палатки и мобильные казармы, развернутые агрессором, полупустые.
- Алексей Резников подчеркнул, что российские силы больше угрожают Беларуси, чем Украине.
Украина готова противостоять России: коротко
- Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
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