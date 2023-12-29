Теперь понятно, почему Россия ждала с массированными атаками
Источник:Денис Казанский
Российские оккупанты 29 декабря впервые за длительное время совершили массированную ракетную атаку по Украине. Было две версии, почему треть зимы мы пережили без этого.
Вот эти две самые популярные версии:
- в России заканчиваются ракеты;
- Россия намеренно решила сделать паузу, чтобы не мобилизовать на Западе сторонников предоставления помощи Украине. Ослабить нашу поддержку.
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Россияне сами же мобилизовали поддержку для Украины на Западе
Сегодня (29 декабря – 24 Канал) стало ясно, что правильным был первый вариант. Просто ракеты копили. Второй вариант для российских нелюдей оказался слишком сложным.
В чем смысл таких карательных ударов по супермаркетам, роддомам и многоэтажкам, кроме маниакального удовольствия от самого факта убийства гражданских? Объяснить невозможно. На боеспособность армии это не влияет, ненависть к России и мотивацию военных только усугубляет. Чего россияне добились этим ударом? Ничего.
Всю прошлую зиму оккупанты так же били по украинским городам – добились только передачи Украине кассетных снарядов, ракет и F-16. Тысячи российских военных заплатили жизнью за эти бессмысленные обстрелы.
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Теперь, после такого показательного удара по гражданским, Украине опять что-нибудь предоставят. А все сторонники поддержки Украины на Западе получат дополнительные аргументы в свою пользу.Обратите внимание! 29 декабря россияне совершили одну из самых больших атак по Украине. Во время первой воздушной тревоги оккупанты запустили 27 "Шахедов", а второй – 87 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Во многих городах Украины есть попадания в гражданские здания и жилые дома. Больше об атаке – читайте здесь.