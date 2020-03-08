10:03
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Россия готовится забрать эти территории, – Климкин о зачистке украинского языка на Донбассе

      - Читати новину українською

      Оккупационная администрация на Донбассе исключили украинский из перечня государственных языков. Так называемый "парламент ДНР" проголосовал за такую поправку в "конституции" псевдореспублики. Это сделано для того, чтобы России было легче забрать эти территории.

      Об этом на своей фейсбук-странице пишет бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      К теме: Донецкие боевики "официально" завершают искоренение украинского языка

      Россия готовится забрать эти территории, независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта. Выдача всем российских паспортов, принятие решения о якобы границах так называемой ДНР в пределах Донецкой области, зачистка сознания – это все один план,
      – убежден он.

      Дипломат считает, что новые поправки в Конституции России это легитимизируют. Именно поэтому, по мнению Климкина, Украина должна помнить: любая договоренность с Россией без западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.

      "Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются. Если ЕС хочет прогресса по Донбассу – пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте", – добавляет он.

      Что известно об украинском языке на оккупированном Донбассе?С начала войны в 2014 году луганские и донецкие боевики постоянно преследуют людей за использование украинского языка. Только за это запросто можно попасть в подвалы боевиков.

      Вместе с тем они постоянно хвастались, что "не запрещают" украинский язык. Мол, он даже имеет статус "второго государственного".

      Теперь же "языковая правка" боевиков на Донбассе о лишении украинского такого статуса может станет "официальной" после того, как ее подпишет главарь наемников Денис Пушилин.

      8 марта – Международный женский день: праздничные картинки-поздравления
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Украина – Россия Павел Климкин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:02 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 08:02 Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах
      Світлана Попова
      сегодня , 06:40 Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика
      Анна Запотоцька
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук