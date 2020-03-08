Россия готовится забрать эти территории, – Климкин о зачистке украинского языка на Донбассе

Оккупационная администрация на Донбассе исключили украинский из перечня государственных языков. Так называемый "парламент ДНР" проголосовал за такую поправку в "конституции" псевдореспублики. Это сделано для того, чтобы России было легче забрать эти территории.

Об этом на своей фейсбук-странице пишет бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Россия готовится забрать эти территории, независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта. Выдача всем российских паспортов, принятие решения о якобы границах так называемой ДНР в пределах Донецкой области, зачистка сознания – это все один план,

– убежден он.

Дипломат считает, что новые поправки в Конституции России это легитимизируют. Именно поэтому, по мнению Климкина, Украина должна помнить: любая договоренность с Россией без западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.

"Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются. Если ЕС хочет прогресса по Донбассу – пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте", – добавляет он.

Что известно об украинском языке на оккупированном Донбассе?С начала войны в 2014 году луганские и донецкие боевики постоянно преследуют людей за использование украинского языка. Только за это запросто можно попасть в подвалы боевиков.



Вместе с тем они постоянно хвастались, что "не запрещают" украинский язык. Мол, он даже имеет статус "второго государственного".



Теперь же "языковая правка" боевиков на Донбассе о лишении украинского такого статуса может станет "официальной" после того, как ее подпишет главарь наемников Денис Пушилин.