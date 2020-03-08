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      Росія готується забрати ці території, – Клімкін про зачистку української мови на Донбасі

      -
      Павло Клімкін / 24 канал

      Окупаційна адміністрація на Донбасі виключили українську з переліку державних мов. Так званий "парламент ДНР" проголосував за таку поправку у "конституції" псевдореспубліки. Це зроблено для того, аби Росії було легше забрати ці території.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці пише колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      До теми: Донецькі бойовики "офіційно" завершують викорінювати українську мову

      Росія готується забрати ці території, незалежно від подальшого статусу і для цього будує російську реальність другого сорту. Видача всім російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої ДНР у межах Донецької області, зачистка свідомості – це все один план,
      – переконаний він.

      Дипломат вважає, що нові правки до конституції Росії це легітимізують. Саме тому, на думку Клімкіна, Україна має пам’ятати: будь-яка домовленість з Росією без західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію.

      "Першим пунктом плану буде примус до прямого діалогу з окупаційними адміністраціями РФ. Будь-які міжсобойчики з Росією завжди погано завершуються. Якщо ЄС хоче прогресу по Донбасу – хай туди заходить. Це і буде достойне рішення для тих, хто претендує на лідерство на континенті", – додає він.

      Що відомо про українську мову на окупованому Донбасі?Від початку війни у 2014 році луганські і донецькі бойовики постійно переслідують людей за використання української мови. Лише за це запросто можна потрапити у підвали бойовиків.

      Разом з тим вони постійно хвалилися, що "не забороняють" української мови. Мовляв, вона навіть має статус "другої державної".

      Тепер же "мовна правка" бойовиків на Донбасі про позбавлення української такого статусу може стане "офіційною" після того, як її підпише ватажок найманців Денис Пушилін.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Українська мова мовне питання Україна – Росія Війна на Донбасі Проросійські бойовики Павло Клімкін Новини України Новини політики
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